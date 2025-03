Premio Andersen, scade il 31 marzo il termine per partecipare allo storico premio dedicato alla fiaba inedita

Genova. Prorogato al 31 marzo 2025 il termine ultimo per inviare la propria opera alla 58° edizione del Premio Andersen – Baia delle Favole di Sestri Levante.

Anche quest’anno si è concluso con successo il progetto Scrivere una fiaba. Circa 1000 iscritti hanno seguito, da tutta Italia e dall’estero, i tre live webinar gratuiti durante i quali professionisti del mondo della letteratura per ragazzi hanno fornito preziosi spunti per incoraggiare le persone a cimentarsi nella scrittura e nell’illustrazione di una fiaba. Gli appuntamenti hanno avuto come relatori Gianluca Caporaso autore soprattutto di libri per bambini e ragazzi, la scrittrice Elisabetta Gnone e il fumettista Roberto Giannotti, attualmente giurato del Premio Andersen.

Il genere letterario della fiaba si conferma quindi di grande interesse ed è proprio per stimolare e favorire una maggiore partecipazione che sarà possibile inviare le fiabe inedite fino alla fine del mese.

“Buone notizie per chi non ha ancora consegnato la propria fiaba: la scadenza del 58° Premio Andersen è stata prorogata per offrire a tutti più tempo per completare e inviare i propri elaborati con l’obiettivo di rendere la partecipazione ancora più ampia e coinvolgente, dando un’opportunità anche a chi è ancora indeciso. Più partecipanti ci saranno, più avvincente diventerà questa “tenzone fiabesca”. Affrettatevi, il mondo magico delle fiabe aspetta proprio voi!”, commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Sestri Levante, Maura Caleffi.

Sei le categorie di partecipazione al Premio, ciascuna delle quali vedrà premiato un vincitore:

PICCINI (3-5 anni, elaborati di gruppo extrascolastico o di classe), BAMBINI (6-10 anni, individuale o in gruppo extrascolastico o di classe), RAGAZZI (11-17 anni, individuale o in gruppo extrascolastico o di classe), ADULTI (da 18 anni, solo individuale), FIABA STRANIERA (tra i 3 e i 99 anni, sarà necessario essere madrelingua in inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, cinese e russo, le fiabe potranno essere scritte o illustrate, realizzate in gruppo o individualmente), ILLUSTRATORI (da 16 anni, individuale o in gruppo solo extrascolastico, la fiaba potrà

essere in forma di albo illustrato o di fumetto).

Novità di questa 58° edizione la categoria di partecipazione FIABA STRANIERA che oltre al premio in denaro offrirà ai vincitori la possibilità di soggiornare un weekend a Sestri Levante. Inoltre per il primo anno, la giuria proclamerà il Premio alla carriera ad uno scrittore del panorama letterario italiano.

Qualunque sia la categoria a cui si appartiene, l’opera partecipante dovrà essere: una fiaba inedita, mai veicolata sul web e che non risulti già premiata in altri concorsi o inviata ad altri concorsi concomitanti con il 58° Premio Andersen–Baia delle Favole. Le opere potranno essere inviate solo tramite il sito www.andersensestri.it seguendo le istruzioni in esso riportate. A conferma dell’avvenuta ricezione delle fiabe inviate i partecipanti riceveranno una mail automatica.

Una giuria formata da professionisti del mondo della cultura, del giornalismo, della letteratura e della graphic novel provvederà a esaminare gli elaborati giunti nei termini stabiliti designando infine i vincitori.

Questi, saranno proclamati ufficialmente con un appuntamento a loro dedicato ossia la giornata di Premiazione, che avrà luogo a Sestri Levante durante l’Andersen Festival, dal 5 all’8 giugno 2025.

Il termine per la presentazione delle opere è il 31 marzo 2025. Sul sito www.andersensestri.it è possibile consultare e scaricare il bando, reperire tutte le informazioni dettagliate (FAQ) e i moduli di iscrizione.