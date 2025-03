PQS, giudizio positivo delle autorità australiane per l’attività di fumigazione container

Genova. La società partecipata da Spediporto e dalla multinazionale olandese EWS Group (PQS è l’acronimo di Port Quarantine Services) ha, infatti, ricevuto nei giorni scorsi la visita della commissione audit australiana, uno dei paesi che, con la Nuova Zelanda, impone il trattamento obbligatorio per le merci spedite da un paese a rischio.

Il giudizio finale è stato decisamente positivo ed è arrivato al termine di minuziose e attente verifiche della documentazione, delle modalità relative alle attività di fumigazione, delle procedure di gestione delle operazioni, sia interne che esterne. Gli esaminatori hanno espresso soddisfazione per il modus operandi adottato da PQS, a conferma della professionalità del personale e della volontà di mantenere standard qualitativi alti che caratterizza l’attività di PQS.

Si tratta di un riconoscimento di assoluto valore, che ribadisce ancora una volta la bontà del lavoro svolto da PQS fin dal 2019, anno in cui la società venne creata e che fungerà da ulteriore stimolo per offrire ai clienti servizi migliori e sempre più adeguati alle loro necessità.

PQS è nata, appunto, per proporre soluzioni di qualità legate ai trattamenti contro la BMSB per Australia e Nuova Zelanda paesi per i quali, dal 1 settembre al 30 aprile dell’anno successivo la fumigazione dei container è obbligatoria. Ma, oltre alla fase del trattamento con il gas, PQS supporta il cliente anche per tutte le altre operazioni da effettuare.

Dal rilascio in digitale del certificato di avvenuto trattamento e relativo inserimento dello stesso nel portale dedicato alla preparazione di un piano di carico personalizzato sulla base delle misure fornite; dall’assistenza durante le fasi di carico alla sanificazione e disinfezione dei container, con misurazione dei gas presenti all’interno degli stessi.

Un servizio di assistenza a 360 gradi che PQS, come testimonia il risultato dell’audit, offre di alta qualità e che può effettuare in tre diverse location: Genova, La Spezia e Vado Ligure.