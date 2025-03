Portofino, arriva il Fam Trip per accogliere i fautori del festival Na Praia di Brasilia

Portofino. Portofino e Santa Margherita Ligure protagoniste della scena internazionale: è in corso oggi, venerdì 28 marzo, il Fam Trip organizzato da Agenzia in Liguria per accogliere progettisti e media brasiliani impegnati nella realizzazione della prossima edizione del “Festival Na Praia” di Brasilia. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con ENIT San Paolo e l’Ambasciata d’Italia a Brasilia, rientra in un progetto di promozione che porterà Portofino e la Liguria al centro del grande evento brasiliano, quest’anno interamente dedicato all’Italia.

Ogni anno, il “Festival Na Praia” attira centinaia di migliaia di visitatori, ricreando scenografie immersive che permettono al pubblico di vivere l’atmosfera di una destinazione. Nell’edizione 2025, tra i luoghi simbolo dell’Italia che prenderanno vita a Brasilia, ci sarà proprio il borgo di Portofino.

“Con oltre 70 mila presenze registrate in Liguria nel 2024, il Brasile rappresenta un mercato strategico per la nostra regione – commenta Luca Lombardi, assessore regionale al Turismo –. Si tratta di una fascia di viaggiatori ad alto valore aggiunto, con una forte capacità di spesa e un profondo legame culturale con l’Italia, rafforzato nel 2024 dalle celebrazioni per i 150 anni dell’emigrazione italiana in Brasile. In questo scenario, il ‘Festival Na Praia’ diventa un’opportunità chiave per consolidare questi legami e attrarre nuovi flussi turistici verso la Liguria”.

Il Fam Trip è stato pensato per offrire ai professionisti brasiliani un’esperienza diretta dei luoghi che diventeranno il cuore del Festival. Dopo l’arrivo a Santa Margherita Ligure, il gruppo ha raggiunto Portofino, dove sta vivendo un itinerario esclusivo alla scoperta del borgo simbolo dell’eccellenza ligure. Accompagnati da una guida specializzata, gli ospiti stanno esplorando i luoghi più iconici: dalla celebre piazzetta affacciata sul mare alle storiche dimore che hanno reso Portofino un vero mito del turismo mondiale. Domani il viaggio proseguirà con una visita a Santa Margherita Ligure, prima della partenza per Milano, ultima tappa italiana prima del rientro in Brasile.

Grazie a questa iniziativa, la Liguria avrà un ruolo di primo piano in uno degli eventi culturali e turistici più seguiti del Brasile, con la possibilità di trasformare questa vetrina internazionale in nuovi flussi turistici, investimenti e opportunità concrete per il territorio.