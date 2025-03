Porto, zona logistica semplificata pronta per essere attuata a Genova. Maresca: “Grande occasione per l’occupazione”

Genova. L’attesa Zona Logistica Semplificata è pronta a partire ad aprile. La sala rossa di Palazzo Tursi stamattina ha ospitato una specifica commissione consiliare alla quale ha preso parte l’assessore al Patrimonio e al Porto di Genova Francesco Maresca. L’incontro è stato caratterizzato dal coinvolgimento di rappresentanti di Genova, Regione Liguria, Autorità di Sistema Portuale che ne hanno illustrato gli aspetti tecnici. Vi hanno partecipato anche Assagenti, Confcommercio, Camera di Commercio di Genova ed esponenti dei sindacati.

“Quella di oggi è stata una commissione consiliare molto tecnica perché, finalmente, la legge nazionale e i vari Dpcm hanno dato l’attuazione della Zona Logistica Semplificata, pronta a partire da aprile – spiega Francesco Maresca, assessore al Patrimonio e al Porto del Comune di Genova -. Si tratta di una legge che, tra le sue caratteristiche, introduce incentivi per le aziende anche con lo scopo di assumere lavoratori, incentivando quindi il mercato genovese sul fronte della logistica. Il Comune di Genova ha già provveduto a svolgere la mappatura digitale delle aree che, nel rispetto del Piano Urbanistico Comunale, possono essere adibite ad attività logistiche. Questo strumentò è già disponibile sul sito istituzionale. Attraverso questa mappa tutti i cittadini possono verificare in quali aree della città è possibile introdurre un’azienda logistica che, con l’inizio della Zona Logistica Semplificata, avrà benefici burocratici e fiscali”

“Il via alla Zona Logistica Semplificata avverrà con la prima riunione del Comitato di indirizzo convocato da Regione Liguria, organo nel quale il Comune avrà un rappresentante uditore che potrà fare osservazioni. Nel Comitato sono rappresentati, tutti i comuni che fanno parte della Zona Logistica Semplificata così come le regioni e i retroporti – conclude Maresca – Ovviamente il ruolo più importante è ricoperto dall’Autorità di Sistema Portuale, quindi il porto di Genova che, insieme a noi, ha svolto il fondamentale lavoro di mappatura. Un ruolo certamente essenziale lo hanno avuto anche le associazioni di categoria e i sindacati dei lavoratori che, conoscendo bene le destinazioni del territorio e le caratteristiche delle varie attività, hanno dato un aiutato moltissimo tutti gli enti competenti per definire al meglio l’area della Zona Logistica Semplificata. Desidero quindi ringraziare tutti i soggetti coinvolti per i loro preziosi contributi”.