Porto, Maresca (FdI) attacca Salis: “Non basta leggere Wikipedia o mangiare pasta al pesto alla Culmv per parlarne”

Genova. L’assessore al porto e patrimonio Maresca interviene sul dibattito organizzato da Spediporto tra il Sindaco Piciocchi, Silvia Salis e Mattia Crucioli. “Dai temi discussi ho notato che Silvia Salis ha parlato molto genericamente come potrebbe fare chiunque sul porto in generale. Probabilmente poco prima di partecipare ha letto Wikipedia e si è preparata così. Non un approfondimento su quali opere siano necessarie per lo sviluppo dello scalo. Non una sola parola sui bacini legati all’area delle riparazioni navali e sullo sviluppo della cantieristica.”

Secondo l’assessore al porto del Comune di Genova i temi fondamentali di geopolitica portuale e di investimento secondo Maresca non sono stati toccati dalla Salis nemmeno di striscio a differenza di Piciocchi. “L’alimentazione dei corridoi Europei e il ruolo dell’Autorita di Sistema portuale come traino dell’economia nazionale non possono essere snobbati, devono essere messi nell’agenda di qualunque Sindaco. Se la Salis crede che fare il nuovo piano regolatore portuale sia la risoluzione di tutte le questioni legate alla portualita’ non ha idea di cosa sia il porto di Genova”.

Altro tema fondamentale è quello delle risorse derivanti dal porto per la città. “Dobbiamo fare in modo che la riforma portuale vada ad incidere anche sull’Iva prodotta dal porto che deve restare in parte in città per lo sviluppo di Genova e delle sue infrastrutture. Non possiamo pensare che sei 6 miliardi prodotti dal porto non ne rimangano quasi niente sul territorio.” Maresca conclude invitando la Salis ad un dibattito all’interno del porto “per aiutarla a comprendere meglio la dimensione dello scalo”.