Porto, l’assessore Maresca: “Rixi determinante in questi anni per la crescita di Genova”

Genova. Nel dibattito tra Schenone e il viceministro Rixi interviene l’assessore al porto del Comune di Genova Francesco Maresca.

“Dal 2017 ho la delega al porto per il Comune di Genova e in questi 8 anni la grande crescita infrastrutturale e di investimenti che ha avuto lo scalo di Genova è da riconoscere soprattutto nel grande lavoro dei governi e del viceministro Rixi. Mentre il Pd diceva no alle infrastrutture anche dopo la caduta del ponte Morandi, il viceministro insieme a tutta la comunità locale ha portato risorse mai viste in città per lo sviluppo delle infrastrutture portuali e anche cittadine. Chi ha la memoria corta non riconosce che le infrastrutture portuali, comprese quelle digitali, prima erano completamente abbandonate a se stesse”, dichiara Maresca.

Maresca continua parlando degli obiettivi che si deve porre un’amministrazione pubblica nella gestione dei porti: “Voglio poi ricordare che il porto di Genova è un ente anche di regolazione che assurge a espletare servizi pubblici per il Paese al fine di alimentare i corridoi europei. La comunità portuale genovese è una grande comunità che ha trainato l’economia della città nei momenti difficili e da parte delle amministrazioni locali c’è sempre stato il massimo sostegno e stessa visione d’intenti anche per quanto riguarda la redazione del documento di pianificazione strategica strumentale al piano regolatore portuale”.

Maresca poi sostiene che è necessario in questo momento mantenere tra cluster marittimo e istituzioni: “La stessa visione e unità d’intenti degli ultimi anni di tutta la comunità locale accelerando e migliorando quei processi che si sono rilevati più lenti”, conclude.