Ponte Morandi, Berti “il demiurgo” si autoassolve e attacca: “Crollo imprevedibile. Non sono sciatto e sulle manutenzioni nessun risparmio”

Genova. Arrabbiato, con un tono duro e spesso sprezzante, Paolo Berti, ex numero due di Aspi oggi si è difeso per oltre tre ore davanti al tribunale di Genova dove è imputato con altre 57 persone per il crollo del ponte Morandi. Tra citazioni di libri, grafici e documenti ha attaccato chi si ostina a trovare un colpevole per un crollo a suo avviso del tutto imprevedibile. Ha parlato di sé in terza persona definendosi più volte ironicamente il “demiurgo”, incolpato ingiustamente per colpe non sue.

Il manager ha cominciato le sue dichiarazioni spontanee dicendo di aver rotto per la prima volta “il silenzio che ho tenuto finora per tutte le persone che sono scomparse”. “Ho ancora vivido il ricordo dei mesi successivi al crollo che ha provocato in me emozioni distruttive che mi hanno scosso nel profondo minando la stessa possibilità di vivere” Ha detto di essere “ancora qui per la mia famiglia e per assoluta certezza che Paolo Berti non è insignificante non è sciatto non è avido (replicando così ad alcune affermazioni contenute nella memoria dell’accusa, ndr) e proprio perché si è parlato di sciatteria penso che come padre potrei impazzire a sapere che un mio caro scompare perché qualcuno non ha gestito con cura quell’oggetto”. E ha ribadito più volte: “Alla luce delle conoscenze che avevo all’epoca, il crollo è stato per me un evento totalmente inaspettato”.

Ha citato il saggio ‘Il cigno nero’ di Nassim Nicholas Taleb per contestare con un appello ai giudici la scelta dell’accusa di cercare una prevedibilità ad ogni costo per un evento a suo avviso imprevedibile: “Non valutateci sulla base di cosa scoperto dopo ma sulle info che avevamo quando è successo”

E’ tornato su quegli aggettivi, che tanto gli suscitano indignazione, contenuti nella memoria del pm Massimo Terrile: “Non sono meschino, avido, insignificante – ha detto – ma quando è stata fatta vedere la sovrapposizione tra l’as Built (i disegni di come è stato effettivamente costruito, ndr) e come doveva essere quello che era il reperto 132 (la parte di strallo che ha ceduto facendo crollare il ponte, ndr) mi sono chiesto e mi chiedo: se quelli che nella caccia al tesoro di quel difetto sono stati definiti come meschini allora quelli che hanno fatto quello scempio come dovremmo definirli?”.

Ha ricordato che Cesi, l’azienda pagata da Aspi per validare il lavoro di Autostrade, ha scritto che sulle grande opere avevano fatto più controlli di quelli previsti e ha citato l’esempio della torre di Pisa “anch’essa monitorata da Cesi”. “Mi hanno insegnato che l’aspetto fondamentale di un progetto in termini di affidabilità sono i segnali che arrivano come per esempio che la torre di Pisa si è inclinata e a me nessuno, interno o esterno, mi è venuto a dire che il Polcevera si era inclinato. Il sistema non ha dato segnali”.

I controlli c’erano eccome secondo l’ex numero 2 di Aspi e nemmeno si può parlare – ha detto mostrando dati e grafici – di una manutenzione al risparmio: “I soldi non erano affatto un problema”. Al termine dell’udienza per la prima volta ha ‘concesso’ due battute ai cronisti: “Nessuno mi potrà mai liberare da quel peso. Unica cosa è che sono sicuro di aver fatto tutto quello che andava fatto per evitarlo”.

Berti, come Castellucci, è in attesa della sentenza della corte di Cassazione per la strage del bus di Avellino. In appello è stato condannato a 5 anni di reclusione. E come per l’ex Ad di Aspi (6 anni in appello) se la sentenza fosse confermata andrebbe diretto in carcere.

Le lacrime di Meliani in aula

Stamattina in aula, con tutto un altro tono aveva parlato Massimo Meliani che nel 2018 era responsabile tecnico del primo tronco di Aspi. Meliani ha aperto le sue dichiarazioni spontanee leggendo fra le lacrime una lettera per ribadire l’ “enorme dolore che questa tragedia ha portato nel cuore di tante persone”. “Solo pochi giorni prima del 14 agosto avevo attraversato quel ponte con mia moglie e i miei figli” ha detto. “Ricordo come se fosse ieri l’immagine del ponte spezzato due, ma era impossibile accettarlo razionalmente”. Meliani ha spiegato di essere entrato in Aspi a 25 anni: “Quando mi dissero di occuparmi del ponte Morandi ero contento perché per me era una grande sfida. Ho lasciato mia moglie e mia figlia per trasferirmi a Genova”.

“Sono persona con fortissima etica del lavoro – ha voluto sottolineare – e non ho mai interposto il mio interesse personale all’interesse della collettività. Mi sento come fossi stato tradito, prima di tutto dall’ingegneria, scienza imperfetta. Ma dopo anni di perizie e consulenze, ho capito che non può ritenersi valida come risposta nonostante le tante variabili in gioco e so che qualsiasi cosa potuto fare non avrebbe scongiurato l’accaduto. Sennò non riuscirei a proferire parola in questa sede. Non riuscirei a guardare in faccia mia figlia se pensassi di avere responsabilità nel crollo”.