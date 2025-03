Ponte Morandi, il processo rischia l’ennesimo stop per una nuova audizione di periti e consulenti

Genova. Rischio nuovo stop per il processo per il crollo del ponte Morandi. Quanto sarà lunga la pausa lo si saprà però solo la prossima settimana. La nuova interruzione è legata all’esigenza del collegio giudicante di sentire di nuovo i periti alla luce delle relazioni dei consulenti dei 58 imputati. Gli stessi esperti hanno però chiesto un termine per leggere tutte le relazioni.

Non solo. Anche i tecnici di parte potrebbero essere, a quel punto, risentiti di nuovo. martedì i giudici decideranno il cronoprogramma. L’eventuale stop potrebbe fare slittare l’audizione di Giovanni Castellucci, l’ex amministratore delegato di Aspi e il principale tra i 58 imputati, che ha deciso di rilasciare spontanee dichiarazioni. L’ex top manager è nel frattempo in attesa dell’udienza che si terrà in Cassazione l’1 aprile per la strage del bus precipitato in una scarpata dal viadotto di Acqualonga, in provincia di Avellino, che provocò 40 morti. In appello era stato condannato a 6 anni di reclusione. Se la sentenza venisse confermata dalla Suprema Corte andrà in carcere.

Nell’udienza di oggi sono terminati gli esami dei consulenti degli imputati ex Aspi. Secondo gli esperti di parte “l’analisi svolta dimostra che le valutazioni dei periti sulla presunta insufficienza delle indagini condotte e sulla necessità di indagini endoscopiche non trovano fondamento tecnico”.

Inoltre, per i consulenti “non vi sono motivazioni tecniche, normative o derivate dalla conoscenza ingegneristica diffusa per ritenere doverose o necessarie endoscopie in corrispondenza del tratto superiore degli stralli, in particolare in corrispondenza del reperto 132, ove mai furono segnalate difettosità”. Infine, i consulenti hanno spiegato che sarebbe stata “dimostrata la natura esclusivamente endogena del particolare e anomalo fenomeno di corrosione individuato, nel corso degli incidenti probatori, solo nel reperto 132 ed escluso altrove”.