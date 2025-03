Ponte Morandi, Castellucci e la consulenza di parte civile usata per autoassolversi. L’avvocato dei famigliari: “Un copia incolla strumentale”

Genova. Dopo le dichiarazioni spontanee dell’ex numero uno di Aspi Giovanni Castellucci, tra i famigliari delle vittime del crollo non c’è stata solo l’indignazione e la rabbia per alcune precisazioni del tutto fuori luogo, come il fatto che la sera del crollo sia andato a cena al ristorante con la moglie.

A suscitare un indubbio sconcerto è stata anche la scelta di Castellucci di utilizzare per autoassolversi da ogni responsabilità diversi passaggi della consulenza tecnica di parte civile. Già mercoledì, la presidente del comitato Ricordo Vittime ponte Morandi Egle Possetti aveva parlato di metodi “beceri” e di citazioni del tutto estrapolate dal contesto.

Oggi l’avvocato Raffaele Caruso, che assiste la famiglia Possetti e il comitato e che ha scelto l’ingegner Paolo Rugarli proprio per la sua estrema professionalità, torna sulle questione per spiegare ‘tecnicamente’ perché Castellucci ha stravolto il senso di quella consulenza che è stata “citata a pezzi, fuori contesto, tacendo quei passaggi che ne chiarivano il senso di profonda critica all’operato di Aspi e Spea – esordisce Caruso – Un abile copia-incolla che ricorda d’altronde i tanti copia-incolla che si sono avuti nel corso della storia del Ponte Morandi, come il processo ha chiaramente rivelato”.

In particolare sono stati due i passaggi della relazione di Rugarli citati Castellucci: il primo relativo alla Consulenza del Cesi, il secondo relativo alla previsione di vita per gli stralli della pila 9 fino al 2030, che sarebbe stata avallata da uno dei più autorevoli ingegneri del tempo, il professor Martinez Y Cabrera.

Cosa ha davvero scritto Rugarli sulla consulenza del Cesi

A proposito della consulenza del Cesi (affidatale da Aspi nel 2015 per valutare le procedure di monitoraggio e sorveglianza del viadotto) Castellucci ha ricordato il passaggio della consulenza tecnica di Rugarli che definisce il Cesi “in teoria indipendente”. L’ex numero uno di Aspi voleva in quel modo sottolineare che Aspi, di cui era amministratore delegato, aveva chiesto un controllo esterno sull’operato di Spea e sulla sorveglianza del ponte. “Ma è stato – sottolinea Caruso – un utilizzo del tutto strumentale, perché l’inciso di Rugarli aveva un significato diverso, che nella consulenza emerge con chiarezza poche righe dopo”

Rugarli infatti scrive che Cesi “per quanto riguarda il metodo riflettometrico descrive cosa esso sia e quali sarebbero le sue virtù. Ciò viene fatto copiando parola per parola quanto detto nel tipico report Most relativo alle prove riflettometriche.[…] Non c’è nessun tentativo di elaborazione della informazione, di comprensione del significato più profondo e delle possibili limitazioni, nessun controllo: il testo della relazione Cesi è copincollato dalla relazione relativa alle prove riflettometriche”. Rugarli quindi nella consulenza critica l’operato di Cesi, che avrebbe fatto solo un “copia incolla” dicendo (e lo aveva ribadito in aula nel corso del processo) che si trattava di “una ben strana modalità di esame”.

E davanti ai giudici aveva aggiunto: “Qui c’è una doppia abnormità. La prima abnormità è che Cesi faccia questo lavoro in questo modo. La seconda abnormità ai miei occhi di persona che ha fatto validazioni lungo tutto l’arco della sua vita e le ha subite è che chi commissiona questa validazione la riceva e non dica nulla rispetto al fatto che gli vengano rispediti gli stessi documenti che lui ha mandato”.

L’ “effetto alone”: Morandi, Martinez y Cabrera e il dovere di dubitare

L’altro passaggio utilizzato strumentalmente da Castellucci secondo il legale di parte civile è quello relativo al famoso articolo del 1993 firmato anche dal prof. Martinez y Cabrera, grande e riconosciuto esperto di ponti, in cui si diceva che la pila 9 sarebbe stata rivedibile nel 2030.

Rugarli aveva scritto che un tale parere aveva indotto un calo di attenzione sulla stessa pila, dato che un grande esperto aveva detto che era rivedibile dopo 36 anni. Quel passaggio è stato citato in aula da Castellucci, come possibile spiegazione dell’accaduto. Ma anche in questo caso, sottolinea Caruso, Castellucci ha citato solo la parte che gli faceva comodo snaturando il senso della consulenza visto che il passaggio citato proseguiva parlando di un “effetto alone” provocato da quell’articolo vale a dire “quella distorsione cognitiva, sociale e psicologica, per la quale una persona altrimenti nota o con fama di essere molto brava – scrive Rugarli – produce solo affermazioni di cristallina saggezza senza mai commettere errori […]”.

E ancora Rugarli afferma in modo netto che: “Quando una persona diventa intoccabile, e indiscutibile, chiunque essa sia, si pongono le basi per gravi disastri. Non si può fare attività scientifica e tecnica rispettando le convenienze sociali o le gerarchie”.

Il consulente di parte civile si era soffermato a lungo su questo aspetto. L’effetto “alone”, aveva spiegato nel documento era valso per il progettista Morandi e poi per il professor Martinez y Cabrera. “Purtroppo il professore aveva firmato un articolo in cui si affermava, in verità senza alcuna seria base tecnica e senza entrare nel merito, che i tiranti della pila 9 sarebbero stati rivedibili nel 2030 .[…] – scrive Rugarli – Ma, una volta che un grande esperto, riconosciuto e stimato come il prof. Martinez, aveva firmato un simile parere, l’effetto alone e la fallacia genetica avrebbero trasformato quel parere francamente insostenibile nella assoluta certezza di un parere inoppugnabile.”

“Tutti passaggi che ovviamente Castellucci non ha citato – ricorda Caruso – Rugarli dice che la previsione di vita sino al 2030 dei tiranti della pila 9 era stata fatta senza alcuna seria base tecnica e senza entrare nel merito e giudica quel parere “francamente insostenibile”. Poi spiega il meccanismo che può avere condotto le società ad abbassare il livello di guardia. Ma questo abbassamento del livello di guardia, come scritto da Rugarli, è inaccettabile per chi ha quale suo compito la sorveglianza di un manufatto, tanto più così delicato come il Ponte Morandi: il sorvegliante deve dubitare, non deve credere”.