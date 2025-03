Polizia nel palazzo della provincia di Savona: blitz in alcuni uffici e indagini in corso

Savona. La polizia irrompe a sorpresa nel palazzo della Provincia di Savona. È successo questa mattina (4 marzo), con un vero e proprio blitz: presente una massiccia presenza di mezzi e di agenti. Il presidente Pierangelo Olivieri, centrodestra, è stato informato della perquisizione intorno alle 7.10.

Stando a quanto riferito, hanno fatto accesso ad alcuni uffici (in particolare quello alla viabilità) ma, come fatto sapere dalla stessa Provincia: “Al momento non ci sono evidenze specifiche ulteriori”. In questi minuti gli agenti stanno effettuando l’accesso ai materiali cartacei e a quelli informatici.

Indagini in corso ma sulle quali, almeno per il momento, vige il massimo riserbo.

Articolo in aggiornamento