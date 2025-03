Play Academy, un anno di musica e talento a Genova: aperte le audizioni online per settembre

Genova. È passato un anno da quando l’artist hub Play Academy ha inaugurato a Genova con l’obiettivo di formare e informare giovani artisti sulla filiera della musica e aiutarli a trasformare il loro talento in carriera. Dodici mesi ricchi di passione e impegno da parte degli studenti, che tra masterclass e workshop presso la sede di Villa Bombrini a Cornigliano sono cresciuti professionalmente costruendo a 360 gradi la loro identità musicale.

Il bello però arriva adesso. Le lezioni teoriche sono terminate e i giovani talenti di Play Academy sono attualmente al lavoro per sviluppare il loro primo singolo in uscita ad aprile 2025 sotto Rec & Play Label, etichetta di Play Academy. Seguirà uno speciale festival di fine anno aperto al pubblico, dove gli artisti potranno farsi conoscere dal grande pubblico a Genova e mostrare tutto il loro talento.

Ora l’artist hub genovese è a caccia di nuovi talenti: sul sito web di Play Academy fino al 30 maggio sono aperte le preselezioni online. L’invito a tutti gli artisti è quello di mettersi in gioco e iscriversi, per avere la possibilità di frequentare il prossimo corso dell’Academy in partenza a settembre 2025. Confermata anche per settembre la partnership con Pulsee Luce e Gas, che metterà a disposizione di uno studente una scolarship per frequentare gratuitamente l’accademia”. Ulteriori info e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Instagram @playacademy_.

Nel frattempo, Play Academy ha festeggiato il suo primo compleanno a modo suo: con due giorni di grande musica presso il Videoporto di Cornigliano e Villa Bombrini tra ospiti internazionali e incontri formativi. Ha aperto le danze giovedì 20 febbraio a Villa Bombrini l’open talk Le mille strade della cultura hip hop: un dialogo “senza filtri” tra Mastafive e il copywriter di fama mondiale Damir Ivic, in collaborazione con Società per Cornigliano e a due importanti realtà del Videoporto come Aercast e Waves Music Studio.

L’evento clou si è tenuto venerdì 21 febbraio presso il Videoporto di Cornigliano con il party di compleanno di Play Academy in collaborazione con Aercast, Waves Music Studio e Piano Solo. Sono stati proprio i ragazzi dell’Academy a dare il via alla serata. A seguire un Secret Jazz Concert con un duetto inedito tra il compositore genovese Alberto Bof, di ritorno per la prima volta nel capoluogo ligure dopo molti anni all’estero e Ginger Kwan, famosa cantante jazz di Hong Kong. Alberto Bof, pianista famoso per aver lavorato alla colonna sonora del film premio Oscar A Star is Born e per aver collaborato con artisti del calibro di Quincy Jones, Chemical Brothers, Prodigy e Lady Gaga, si è esibito a Cornigliano su uno Steinway 220, Piano del 1893 suonato da Vladimir Horowitz e gentilmente concesso da Piano Solo.

“Martina Calabresi, Ginger Kwan e Play Academy mi hanno permesso di risuonare a Genova dopo anni che non succedeva. Spero sia solo il primo di tanti prossimi eventi”, ha commentato Alberto Bof. “È stato un piacere incontrare ed esibirmi con Alberto Bof per la prima volta alla festa di compleanno di Play Academy – ha aggiunto Ginger Kwan – È stato bello veder sbocciare i giovani talenti dell’accademia”.

“La buona notizia è che sono aumentate le persone che riescono a vivere di musica e del proprio talento. La cattiva è che troppi pensano sia diventato più facile farlo – ha spiegato Damir Ivic – La realtà è l’esatto contrario: riuscirci oggi è ancora più difficile. Ecco perché bisogna lavorare di più sulle proprie capacità, con conoscenza e consapevolezza. Bisogna saper contestualizzare, imparare e mettersi alla prova. È stato bello conoscere il lavoro di Play Academy. Prima con un open talk assieme a un interlocutore d’esperienza come Mastafive per un’immersione in quella cultura hip hop e rap di cui oggi si parla tanto ma di cui si capisce davvero poco. Poi con una grande festa in cui i ragazzi dell’Academy si sono misurati con l’esibirsi dal vivo: ovvero con la difficoltà e la bellezza del far vedere ciò che si sa o non si sa fare, di fronte a gente che ne ha vissute parecchie”.

“Vedere i ragazzi esibirsi per la prima volta davanti a un pubblico così sofisticato e di settore è stata una grande emozione – ha concluso Martina Calabresi, founder di Play Academy – Abbiamo lavorato tantissimo in sala prove con l’aiuto di Mastafive, con la nostra vocal coach Elena Vivaldi e tanti altri professionisti che ci supportano. Sono cresciuti tantissimo in questi mesi e tra poco usciranno i loro progetti. È stata una serata speciale, anche grazie alla sorpresa di assistere a un’esibizione unica di Alberto Bof e Ginger Kwan che hanno incantato tutti i presenti. Un regalo che porterò sempre nel cuore”.