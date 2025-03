Viabilità, tre mesi di riduzione di carreggiata in via Polonio per il cantiere della pista ciclabile

Genova. Modifiche alla viabilità e qualche possibile disagio sono in arrivo per i prossimi tre mesi in via Ugo Polonio, una delle arterie più trafficate della Val Polcevera, dove è in corso di realizzazione la nuova pista ciclabile che attraverserà la vallata da cima a fondo.

E’ in partenza, infatti, il nuovo cantiere che interesserà il tratto compreso tra il ponte Luigi Ratto e la nuova rotatoria (esclusa), e che comporterà la riduzione della carreggiata e la viabilità verso monte ridotta ad una sola corsia. Per questo tratto i lavori sono previsti fino al 30 maggio 2025.

In aggiunta, come da prassi, nel tratto di cantiere sarà previsto il limite dei 30 all’ora e l’interdizione del passaggio pedonale che dovrà quindi essere deviato sull’altro lato della strada. La fermata dell’autobus presente nell’area cantiere sarà spostata più a monte, in corrispondenza con l’intersezione della strada che porta a Murta.