Piscina di Voltri, riempita la vasca del nuovo impianto: presto l’inaugurazione

Genova. La piscina di Voltri è quasi pronta a riaprire i battenti dopo che, in questi giorni, è stata ultimata con successo la fase di riempimento della vasca. “Presto riveleremo la data dell’inaugurazione”, dice Marco Ghiglione, direttore del gruppo sportivo Aragno, vincitore del bando per l’assegnazione della gestione dell’impianto.

Un parto lungo e difficile, quello per la “Mameli 2.0”. La storica piscina di Voltri, costruita nel 1954 e chiusa nel 2013 per problemi di messa a norma – tra cui la necessità di una bonifica da amianto – è stata oggetti di lavori più volte interrotti tra Covid, passi indietro delle aziende appaltatrici e varianti al progetto. Per non parlare degli extra costi che hanno fatto lievitare la spesa (di Regione e Comune) da 4 a 7 milioni di euro.

Ma adesso ci siamo. “L’inaugurazione è dietro l’angolo – continua Ghiglione – manca solo qualche allestimento degli arredi, siamo già pronti con il personale, in parte in arrivo dalla struttura I delfini di Pra’ e in parte selezionato e formato appositamente per il nuovo impianto, partiremo con un weekend di accesso libero in cui tutti i cittadini potranno provare la struttura e poi dal lunedì successivo con le attività, i primi corsi di nuoto e l’aquagym”.

Non ci sarà solo la piscina Mameli. La società Aragno sta lavorando anche per arrivare a giugno con l’allestimento della spiaggia libera attrezzata davanti alla piscina, una porzione di 3000 metri quadri di arenile assegnata nell’ambito della stessa gara. Vicino alla spiaggia ci sarà un chiosco per la ristorazione. E ricordiamo che sempre la Aragno sta portando avanti l’ambizioso progetto dell’Aquapark sulla fascia di rispetto di Pra’. L’idea è di ipotizzare forme di abbonamento collegate tra tutti gli impianti gestiti dalla Aragno nel ponente di Genova.

La concessione della piscina di Voltri ha una durata di nove anni. L’impianto sarà dotato di una vasca da 33 metri omologabile per la gare nazionali di pallanuoto fino alla A1 maschile. Con 1900 metri quadri di superficie potrà ospitare circa 200 spettatori. Il valore della concessione è di tre milioni di euro e la base d’asta per il canone annuale è stata fissata in 10.755 euro.