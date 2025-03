Genova. Si è concluso oggi con la partecipazione dell’Assessore all’Urbanistica e Sviluppo Economico Sostenibile Mario Mascia a sette consigli municipali in un giorno il percorso partecipativo del Piano del Verde.

A comunicarlo il Comune di Genova con una nota stampa dove riporta la notizia del “tour de force da guinness dei primati” dell’assessore “in segno di ascolto e rispetto per i territori”. Ad essere presenziati i consigli dei municipi i Levante, Centro Est, Centro Ovest, Valpolcevera, Medio Ponente, Bassa Valbisagno e Medio Levante. Il documento programmatico proposta dalla giunta, quindi, tornerà in commissione comunale il prossimo mercoledì 2 aprile per arrivare poi al passaggio in aula all’ultimo consiglio comunale di questo ciclo amministrativo.

“Il nostro obiettivo da un anno e mezzo a questa parte – spiega l’assessore Macia- fin da subito è stato quello di incontrare Ordini Professionali, Direzioni e Uffici Comunali, associazioni ambientaliste, Consulta del Verde, Municipi e semplici cittadini per condividere il Piano del Verde, illustrarne punti salienti e dettagli, con attenzione particolare agli interventi di prevenzione, mitigazione e compensazione non solo del cambiamento climatico ma anche delle emissioni di CO2, oltre che di rigenerazione urbana. Dopo l’approvazione con delibera di Giunta abbiamo intrapreso un percorso di partecipazione e comunicazione articolato che ci ha portato all’ascolto delle tante voci in merito ad un Piano del verde particolarmente sfidante a Genova, visto che il territorio comunale vanta un 72% di aree verdi e considerando che questo piano non riguarda soltanto la piantumazione di alberi, ma la gestione del rischio suscettibile di derivare dalla loro caduta e la messa a sistema del nostro intero patrimonio arboreo con la difesa del suolo, la regimazione e canalizzazione delle acque, l’abbattimento delle isole di calore, la prevenzione degli incendi”.

“Abbiamo spiegato- continua Mascia- che il nostro obiettivo primario è rendere il verde urbano sempre più esteso, accessibile, soprattutto alle persone con disabilità, fruibile e vivibile e abbiamo voluto condividere le linee guida del piano del Verde anche ad uso degli operatori pubblici e privati, fermamente convinti che possa rappresentare uno strumento prezioso, di condivisione, partecipazione e trasparenza, e, come ho già ribadito nelle scorse settimane, di consapevolezza ed educazione ambientale. Tutte le presentazioni del Piano del Verde sono state sempre molto partecipate e ricche di spunti e proposte, a dimostrazione che, quando si toccano temi come l’ambiente e quindi l’aria, l’acqua, la terra e il verde, che sono di tutti al di là di ogni colore politico, si registra sempre un clima di grande armonia e di ampia disponibilità al dialogo nel confronto. E questo non può che rendermi molto soddisfatto. Unico neo nel Municipio Medio Levante le opposizioni hanno ritenuto di far mancare il numero legale ma così facendo non si sono forse rese conto di aver agevolato la formazione del silenzio assenso municipale sul Piano del Verde, essendo stato richiesto dal Comune un parere senz’altro obbligatorio ma non vincolante».