Piano assunzioni del Comune di Genova, scintille tra Silvia Salis e Pietro Piciocchi

Genova. Per il 2025 nel Comune di Genova sono previste 145 assunzioni a fronte di 290 pensionamenti, con un turnover limitato al 50%. In questo modo il personale passerà da 5.019 dipendenti nel 2024 a 4.584 nel 2027. Numeri che emergono dall’incontro sul piano di assunzioni tra le sigle sindacali tenuto dall’amministrazione nei giorni scorsi e che ha messo in allarme gli stessi sindacati.

Un tema che il centrosinistra ha, come era prevedibile, deciso di sottolineare in una fase di campagna elettorale in cui il vicesindaco reggente e assessore al Bilancio è anche candidato sindaco.

E nelle ultime ore c’è stato un botta e risposta – a distanza – tra Silvia Salis e Pietro Piciocchi. Salis che parla di “scarsa attenzione all’individuo”, di “una progressiva tendenza all’esternalizzazione che svuota l’ente di competenze” e si associa al coro di preoccupazione dei dipendenti comunali, specialmente per ambiti come musei e le biblioteche.

Dal canto suo Piciocchi ribadisce che a oggi il Comune ha assunto “più persone possibili in base ai vincoli di bilancio” e che “non ci sarà alcun taglio di servizi”. “Siamo riusciti sempre a garantire il turn over e ci riusciremo ancora – aggiunge – la sinistra cavalca in maniera propagandistica un tema che riguarda tutto il Paese”.

Salis: “Tendenza all’esternalizzazione, si svuota il Comune di competenze”

“Io penso che tutto quello che si fa, come vi posso dire, possa dare la dimensione di un’attenzione all’individuo e al cittadino e alle cittadine – ha detto Salis a margine della presentazione del volume “Lavoro povero”, a cura di Luca Borzani – e credo che la lotta al lavoro povero sia la grandissima emergenza di questa città. Parlando di ente comune, il piano assunzioni preoccupa perché c’è una totale tendenza all’esternalizzazione, e questo chiaramente svuota di competenze e professionalità al Comune, inoltre e lascia le persone che rimangono in Comune un carico di lavoro insostenibile, con ovviamente la stessa retribuzione e la prospettiva di lavorare tantissimo in condizioni sempre emergenziali, credo che questa sia la grande preoccupazione dei dipendenti comunali, rimanere pochi, e non avere la possibilità di svolgere i servizi dei quali il Comune si deve prendere carico”.

“Peraltro – aggiunge la candidata del centrosinistra – tra i servizi per i quali si parla di esternalizzazione ci sono proprio quei servizi che forse non vengono considerati a volte prioritari come le biblioteche, i musei, la cultura, con un ruolo di secondo, terzo, quarto, quinto piano che ha avuto la cultura negli ultimi anni a Genova penso che sia evidente. Diciamo che proprio il posizionamento dell’elemento culturale nei temi politici della città è finora stato veramente poco rilevante e soprattutto quello nel quale io credo, che credo di avere espresso in maniera molto chiara domenica, sia la necessità di una cultura diffusa”.

Piciocchi: “Tema cavalcato in chiave propagandistica, spinto assunzioni al massimo”

“La risposta è che questo tema è stato cavalcato in chiave propagandistica perché, come io ieri ho spiegato ai sindacati, noi abbiamo spinto al massimo, consentito dalla legge la spesa assunzionale, perché noi abbiamo dei vincoli di bilancio che si traducono in tette di spesa sul personale. Allora non è un problema del Comune di Genova, è un problema di tutti i comuni italiani”, ha detto Piciocchi a margine della presentazione del simbolo di Vince Genova.

“Ne abbiamo parlato recentemente con il governo, con i sindaci, cercheremo di allentare questi vincoli. Ma poi vi dico, in otto anni abbiamo assunto 3600 persone. Siamo riusciti ogni anno a garantire alla fine sempre il turnover e ci siamo già trovati in situazioni di questo tipo, dove avevamo dei vincoli che poi nelle interlocuzioni con i governi siamo riusciti a rimuovere. Capisco che possa essere un elemento di preoccupazione, ma non è in questo momento una scelta discrezionale del Comune che dice non assumo”.

“Il Comune, se oggi sono 145 nel piano, è perché 145 sono quelli che la legge ci permette di assumere – sottolinea – paradossalmente, anche avendo soldi per assumere di più, la legge ci dice che il Comune ne può assumere solo 145. Ma queste cose evolvono, è la prassi di questi anni, quindi io non ho nessun tipo di timore da questo punto di vista. Lo dico molto chiaro che non ci sarà nessun taglio di servizi e credo che se c’è un’amministrazione a cui deve essere dato atto in questi anni di avere assunto al massimo siamo noi. Lo ripeto, 3600 persone, e per inciso oltre il 60% tutto personale femminile, e anche questo credo che sia un bel segnale”.