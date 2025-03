Pesca, riunito a Tursi il tavolo tecnico. Maresca: “Al lavoro su nuovi spazi e nuovo punto di sbarco”

Genova. Si è riunito martedì a Palazzo Tursi il tavolo sulla pesca, presieduto dall’assessore Maresca e dal commissario di Adsp Seno, con la partecipazione di tutti gli enti competenti e di alcune categorie tra cui Daniela Borriello, presidente di Coldiretti Pesca Nazionale, e Antonio Carabetta presidente di Arci Pesca.

“Il tavolo ha affrontato i temi legati all’importanza del settore della pesca nella nostra città. La pesca è uno degli anelli fondanti la blue economy di Genova e ringrazio tutte le categorie intervenute oggi. Nella riunione odierna abbiamo predisposto un progetto che riguarda il nuovo punto di sbarco dei pescatori e nuovi spazi nelle darsene comunali per la pesca. Tutto lo sviluppo del comparto è all’attenzione della nostra amministrazione anche con riguardo al settore della pesca dilettantistica e sportiva”, ha dichiarato l’Assessore Maresca.

“Come Coldiretti Pesca ringrazio l’assessore Maresca per l’attenzione che dà al settore della pesca professionale su Genova e per l’organizzazione di questo incontro che ha visto la partecipazione proattiva di tutta l’Autorità Portuale di Sistema Occidentale capitanata dal commissario Seno – ha aggiunto Borriello – nonché della Capitaneria di Porto di Genova. Siamo soddisfatti delle possibili soluzioni trovate e, soprattutto, della tempestività con cui si arriverà alla soluzione definitiva. I pescatori professionisti rappresentano una storicità, ma anche una volontà di impresa all’interno della blue economy genovese”

“Con l’assessore Maresca e tutti gli altri enti compresa Regione Liguria, stiamo lavorando bene e siamo sicuri che da queste progettazioni possa crescere anche tutto il settore della pesca ricreativa – è stato il commento di Antonio Carabetta – che porta un indotto importante per la città di Genova e tutta la Regione, a breve presenteremo anche un importante convegno per la città dedicato alla pesca”.

Il tavolo si è chiuso con un piano operativo di prossimi step, che comporteranno rilievi tecnici in diverse aree a mare della città per il punto di sbarco e nuovi spazi per la pesca.