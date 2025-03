Ragazzo in “bad trip” da LSD aggredisce i soccorritori della Croce Bianca e gli infermieri del Galliera

Genova. Gli operatori di un’ambulanza della Croce Bianca Genovese, e in particolare l’autista, sono stati aggrediti da un ragazzo in pesante stato di alterazione dovuta all’assunzione di droghe sintetiche.

I fatti son accaduti venerdì sera, poco prima delle 23, nella zona della galleria Nino Bixio, tra Piazza Portello e Corvetto. L’ambulanza 3-278 della Croce Bianca Genovese – distaccamento di Carignano era stata inviata in codice giallo per una sospetta intossicazione.

Gli operatori hanno soccorso un 19 anni in pieno “bad trip” da assunzione di LSD: quando l’ambulanza è arrivata stava fissando il muro della galleria assistito da un passante che lo aveva notato in terra poco prima.

Il soggetto ha poi iniziato a camminare all’interno della galleria pronunciando frasi sconnesse e, dopo essere stato invitato a recarsi al pronto soccorso per le cure del caso, ha tentato di salire in ambulanza in cabina di guida anziché nel vano sanitario.

Durante i ripetuti tentativi di farlo scendere dal veicolo, il ragazzo ha aggredito i soccorritori e in particolare l’autista, che ha rimediato vari calci e ha subito lo schiacciamento di un braccio.

Posizionato faticosamente sulla barella, una volta giunti nei pressi del pronto soccorso del Galliera, il paziente, dimenandosi, ha sferrato alcuni calci all’altro soccorritore che lo assisteva; è stato infine bloccato dal personale sanitario della struttura non prima di aver aggredito anche due infermieri.

Sono intervenute, infine, due pattuglie dei carabinieri che hanno posto il giovane in stato di fermo.

I soccorritori sono stati sottoposti ad accertamenti medici e l’autista è stato dimesso con 10 giorni di prognosi.