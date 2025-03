Perseguita una dirigente comunale per mesi e tenta di aggredirla in ufficio: arrestato durante la fuga

Santa Margherita. I carabinieri di Santa Margherita Ligure hanno arrestato ieri un uomo dopo che aveva tentato di aggredire una dirigente dell’amministrazione civica del comune tigullino proprio negli uffici dove la donna lavorava.

L’uomo, un italiano di 40 anni, era da tempi che la perseguitava, per cause ancora da accertare. Ieri l’ultimo episodio, ripreso anche dalle telecamere interne degli uffici. L’aggressione per fortuna non si è concretizzata, e l’uomo è stato messo in fuga.

I militari, allertati dai colleghi, in pochi minuti sono riusciti a rintracciarlo nelle vie limitrofe, arrestandolo, e in seguito trasferirlo presso il carcere di Marassi di Genova.