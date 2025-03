Perde il controllo dell’auto e finisce nella strada sottostante: paura in via Tortona

Genova. Brutto incidente per fortuna senza conseguenze gravi la scorsa notte in via Tortona, in Val Bisagno, dove un’auto fuori controllo è finita contro una ringhiera per precipitare nel sottopasso sottostante.

L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte: il giovane alla guida dell’auto, per cause ancora da accertare, dopo la svolta da via Toti avrebbe sbandato, andando a finire contro la sottile ringhiera che delimita la strada, sfondandola e finendo nella strada sottostaten.

Sul posto intervento immediato di vigili del fuoco, 118 e polizia locale. Il ragazzo, 25enne, è rimasto praticamente illeseo, rifiutando il trasporto in ospedale, mentre la strada è rimasta chiusa diversi minuti per permettere le operazioni di recupero del mezzo.