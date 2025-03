Per la Liguria 670mila euro nel 2024 dal Fondo di Beneficenza Intesa Sanpaolo: welfare sanitario e inclusione sociale tra le priorità del 2025

Genova. Nel 2025 aumentano a 24,5 milioni di euro le risorse che il Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo, in capo alla Presidenza della Banca, potrà distribuire a enti del Terzo settore. Sono state definite anche le Linee Guida 2025-2026 del Fondo, che ne indirizzano l’attività nei prossimi due anni.

Nel 2024 sono stati erogati circa 23 milioni di euro (+22% rispetto al 2023) con 934 mila beneficiari diretti in prevalenza sul territorio nazionale (44% al Nord, 25% al Centro, 31% al Sud e nelle Isole). Di questi, circa 670.000 euro sono stati erogati in Liguria.

Tra i progetti più significativi sostenuti nella regione: DigitALL, Costruire alleanze per una comunità digitale consapevole e inclusiva (€ 71.900), realizzato da Helpcode Italia a Genova, nei Municipi Valpolcevera, Medio-ponente e Centro Ovest. Promuove l’impegno di una rete di partner, affinché ogni individuo, indipendentemente dalla sua situazione, acceda al digitale con un’adeguata formazione per utilizzarlo in modo consapevole. Il progetto coinvolge 700 beneficiari tra minori studenti, giovani dei centri educativi, bambini ricoverati, docenti, educatori, familiari. Le azioni previste includono: percorsi sperimentali per l’avvio di Classi Digitali; formazione specifica per docenti e famiglie; educazione digitale in aula; educazione digitale intergenerazionale giovani-anziani; educazione digitale nei reparti di pediatria dell’ospedale Gaslini e in strutture educative per soggetti fragili.

Comunità di Sant’Egidio ACAP Onlus a Genova: cene itineranti e mense sociali; distribuzione pasti/voucher spesa e pacchi alimentari, vestiario e kit igienici presso le Case dell’Amicizia; rafforzamento dei Centri di ascolto e orientamento e potenziamento dei servizi di assistenza per i fragili (168.300 pasti/anno sostenuti dal Fondo in tutto il territorio nazionale);

o Provincia S. Antonio dei Frati Minori – Antoniano onlus – a La Spezia: erogazione di pasti nella rete delle 18 mense francescane coinvolte (+2 rispetto al 2023), tra cui Mensa di Sant’Antonio a La Spezia (302.200 pasti/anno sostenuti dal Fondo in tutto il territorio nazionale);

“Intesa Sanpaolo ha da tempo posto come elemento chiave del suo essere banca l’impegno a favore di chi si trova in condizioni di svantaggio economico, sociale, di salute – commenta Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo – Il Fondo di Beneficenza svolge un ruolo speciale in questo ambito e anche nel 2025 concentrerà le sue risorse – oltre 24 milioni di euro – in programmi volti a ridurre i divari sociali ed educativi che limitano il pieno sviluppo delle persone e del Paese intero. Nel prossimo biennio particolare attenzione verrà posta al welfare sanitario, all’accoglienza e all’inclusione”.