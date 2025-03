Pegli, riaperta l’area cani della Vetta: collaborazione tra Comune e associazione Il Branco

Genova. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Genova e l’associazione Il Branco, un’area della Vetta di Pegli precedentemente chiusa è stata nuovamente resa disponibile per tutti i cittadini che desiderano portare a passeggio i propri cani.

“Si tratta di un risultato frutto della collaborazione tra il pubblico e l’associazione Il Branco, che ci permette di essere ancora più vicini ai nostri amici a quattro zampe e ai loro proprietari – ha dichiarato l’assessore comunale agli Animali Paola Bordilli – Garantire spazi adeguati e fruibili per i cani significa migliorare la qualità della vita di chi convive con un animale e promuovere una città sempre più attenta alle esigenze di tutti. Da dicembre, da quando ho la delega al benessere degli animali, sto lavorando con gli uffici comunali e municipali per implementare notevolmente le aree cani in città: stiamo lavorando molto per il miglioramento degli spazi pubblici dedicati agli animali e nel prossimo mese potremo presentare il piano”.

È infatti in corso di realizzazione un ampio piano per il potenziamento delle aree di sgambatura e il rafforzamento delle campagne di sensibilizzazione sui diritti e il benessere animale.

L’amministrazione comunale e l’associazione Il Branco invitano tutti coloro che frequenteranno l’area a rispettare le regole di convivenza, a prendersi cura dello spazio comune e a garantire la sicurezza di persone e animali.

L’associazione Il Branco ha voluto creare e gestire l’area cani proprio per favorire il suo utilizzo da parte dei cittadini e dei loro amici a quattro zampe.