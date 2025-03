Pastorino: “Voci allarmanti su tagli al Gaslini”. L’assessore Nicolò smentisce: “Parole irreponsabili”

Genova. “Voci allarmanti, tagli, conseguenze gravissime: sono le parole utilizzate dal consigliere Pastorino in una nota stampa sul tema dei finanziamenti all’ospedale Gaslini , parole che ritengo irresponsabili. Un consigliere regionale, infatti, prima di lanciare allarmi dovrebbe documentarsi e purtroppo ancora una volta non è stato così”. Così l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò replica al consigliere di opposizione Gianni Pastorino.

Il consigliere della Lista Orlando ha depositato infatti un’interrogazione parlando di “voci allarmanti su un possibile taglio del 10% ai finanziamenti del Gaslini, pari a circa 10 milioni di euro, che metterebbe a rischio la qualità e l’accessibilità delle cure offerte”, degli 8,5 milioni per il Gaslini diffuso non ancora assegnati, di altri 2 milioni mancanti per le attività di trapianto e insegnamento e in generale di “gravi incertezze sul bilancio della sanità ligure e sulle modalità con cui la giunta intende coprire il disavanzo, dato che si assiste al blocco delle assunzioni e alla mancata sostituzione del personale in pensionamento”.

“Si sta cercando di tappare il buco della sanità ligure con tagli lineari e scelte scellerate – l’accusa di Pastorino -. Se oggi chiedessimo ai direttori generali delle varie Asl e aziende ospedaliere quale sia l’effettiva situazione dei budget, rimarremmo sorpresi. Dietro la sicurezza ostentata dal presidente Bucci e dall’assessore Nicolò si nasconde un buco di bilancio sempre più evidente. Come dico da tempo le strade per coprirlo sono due: aumentare l’addizionale regionale Irpef, ma in un anno elettorale come questo Bucci non lo farà, o continuare a nascondere la reale entità del disavanzo, bloccando assunzioni, non sostituendo il personale in pensionamento e tagliando servizi essenziali. Questo è quello che sta accadendo e il rischio per la sanità pubblica ligure è altissimo“.

“È evidente che la sanità risulti un campo politico di innegabile presa emotiva sui cittadini, ma è inaccettabile che sia continuamente sottoposta ad un’autentica e pericolosa speculazione – aggiunge Nicolò -. Nello specifico, tengo a precisare che non ci sono possibili tagli e non ci sono blocchi sulle assunzioni.

“Più in generale sui conti delle aziende sanitarie e ospedaliere, i direttori generali stanno predisponendo il budget 2025 in pendenza di riparto nazionale avendo avuto la conferma dalla Regione di mettere a ricavo il totale delle risorse 2024 – rimarca l’assessore -. Il consigliere Pastorino parla poi di risorse non corrisposte all’ospedale Gaslini, ma basterebbe guardare i bilanci per comprendere tutta l’attenzione e il valore che Regione Liguria attribuisce all’Ircss pediatrico Giannina Gaslini di Genova. Dai 136,2 milioni attribuiti dal fondo indistinto nel 2022 si è infatti passati ai 165,8 milioni di euro del 2024. Da questi numeri si deduce che in due anni il Gaslini ha ricevuto 29,6 milioni in più, pari ad un incremento del 22%. Quindi non solo è scorretto parlare di tagli in termini ideologici, ma è profondamente sbagliato anche in termini numerici”.