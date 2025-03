Pasqua, torna la kermesse “Chiese in musica”: le voci bianche del Carlo Felice all’Annunziata

Genova. In occasione della Quaresima e Pasqua torna a Genova “Chiese in musica“, la rassegna che dal 2017 viene ospitata nelle chiese cittadine e dove si fondono insieme diverse forme ed ensemble di musica sacra. L’iniziativa, organizzata da Comune di Genova Assessorato alle Tradizioni e Curia genovese, partirà sabato 15 marzo e proseguirà fino al 10 maggio, con 8 concerti, tra cui il coro di voci bianche del Carlo Felice, all’Annunziata, grande novità di questa edizione, che accompagneranno i genovesi per tutto il periodo precedente e successivo alla Pasqua. La partecipazione ai concerti è gratuita.

«Chiese in musica- dichiara l’assessore alle Tradizioni cittadine del Comune di Genova Paola Bordilli– si conferma anche in questa primavera uno degli eventi più sentiti e più attesi dalla città e mai come per questa Pasqua il calendario degli appuntamenti è ricco e diffuso sul territorio genovese anche grazie al Carlo Felice che ringrazio. Un evento cresciuto negli anni- continua l’assessore- che si propone di accompagnare con la musica sacra alcune serate del periodo quaresimale e pasquale. Il mio ringraziamento non può che andare agli ensemble, musicali e corali, del territorio che quotidianamente svolgono il loro ruolo di formazione ed educazione alla musica e con piacere partecipano agli appuntamenti di Chiese in Musica. La rassegna fa parte di una delle tante iniziative che condividiamo con l’Arcidiocesi di Genova e i tanti parroci che mettono a disposizione le Chiese e con cui stiamo da tempo collaborando».

«La rassegna di Chiese in musica apre la sua manifestazione del periodo della quaresima e Pasquale con vari concerti, che vedono coinvolti molti cori ed ensemble della nostra città, che ormai da anni arricchiscono i nostri eventi- dichiara mons. Gianluigi Ganabano dell’Arcidiocesi di Genova- Un modo bello di scoprire attraverso musiche e stili differenti la bellezza della musica come veicolo di messaggi di fede, ma anche della vita dell’uomo contemporaneo. Anche in questa rassegna è grande il lavoro di preparazione e la profonda collaborazione tra Comune di Genova – Assessorato traduzioni cittadine e Arcidiocesi: ciò consente la possibilità di offrire alla nostra cittadinanza dei momenti di ascolto e di condivisione, e di ammirare le chiese, veri scrigni di bellezza, che grazie ai parroci, vengono rese disponibili per accogliere la rassegna di Chiese in musica, e offrono l’opportunità di conoscerne la storia all’ interno della vita cittadina. Ci auguriamo che gli spettatori, avvolti dalla bellezza dei monumenti religiosi e dalla musica, portino a casa un messaggio di fede e di pace che aiuti nella vita quotidiana».

Il programma

Sabato 15 marzo, alle 20,30 Santa Maria di Castello, centro storico

Lunedì 24 marzo, 20,30, Santa Maria Assunta Rivarolo

Sabato 5 aprile, 20,30 San Siro Nervi

Domenica 6 aprile, alle 17, chiesa di San Matteo

Domenica 13, alle 18, Coro Voci bianche dell’Opera Carlo Felice, basilica dell’Annunziata del Vastato

Martedì 22 aprile, 20,30, Oratorio di San Filippo Neri

Martedì 29 aprile, 20,30, Santa Maria Assunta Prà Palmaro

Sabato 10 maggio, 20,30 Santuario di N.S. delle Grazie Centro Storico