Parco dei ricercatori a Morego, ok della giunta comunale per individuare un ambito di rigenerazione

Genova. Nuova tappa dell’iter amministrativo avviato dal Comune di Genova insieme alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e finalizzato alla realizzazione, sulle colline di Morego, del “Parco dei Ricercatori”.

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Mario Mascia, ha dato parere favorevole all’individuazione di un ambito di rigenerazione per la creazione di un nuovo parco pubblico attrezzato in una triplice ottica di riqualificazione, valorizzazione e contrasto al dissesto idrogeologico.

L’area in esame, infatti, è caratterizzata da profonde criticità ambientali quali instabilità idrogeologica e vegetazione incontrollata. Gli interventi previsti saranno mirati a un generale riassetto idrogeologico per la stabilizzazione delle scarpate e la messa in sicurezza dei percorsi esistenti mediante l’utilizzo delle diverse tecniche di ingegneria naturalistica.

Verranno predisposte aree tematiche attrezzate per lo svolgimento di attività di vario genere, con la posa di arredi urbani in armonia con il contesto per la realizzazione di spazi di incontro, gioco e socialità liberamente accessibili dalla cittadinanza.

Particolare attenzione sarà prestata alla tutela e al potenziamento del verde: è previsto infatti l’inserimento di nuove specie arboree a medio ed alto fusto con funzioni di ombreggiatura e di salvaguardia del bosco. La creazione del nuovo parco rientra tra gli obiettivi promossi dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del Protocollo di Intesa tra Comune di Genova e la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

«Con questo provvedimento diamo inizio all’impegnativo percorso, portato avanti con l’Istituto Italiano di Tecnologia, per realizzare il cosiddetto “Parco dei Ricercatori” – dichiara l’assessore comunale all’Urbanistica Mario Mascia – Sulla base del Protocollo di Intesa sottoscritto con l’IIT puntiamo a individuare e perimetrare l’area, ad oggi abbandonata, che intendiamo restituire alla pubblica fruizione con la messa a sistema di azioni volte al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione di una porzione importante del territorio di Morego. L’intervento, inserito nel nuovo Piano del Verde del Comune di Genova, è pienamente rispettoso della filosofia abbracciata dalla nostra visione urbanistica della Genova del futuro che prevede, per le aree collinari e montane in stato di abbandono, l’esecuzione di interventi quali la stabilizzazione e messa in sicurezza del territorio, il riordino del verde, il recupero di vecchi sentieri, l’individuazione di spazi per l’attività motoria, una nuova sentieristica per passeggiate e jogging, aree attrezzate di svago».

«L’intervento si inserisce tra quelli attivati in questi anni per la messa in sicurezza e valorizzazione di alcune aree delle vallate – spiega il consigliere delegato allo Sviluppo delle Vallate Alessio Bevilacqua – Nel caso specifico dell’area di Morego, limitrofa all’IIT, saranno installate attrezzature per lo sport all’aria aperta, sarà realizzato un parco geotecnico che consentirà la rigenerazione dell’area, oggi in stato di abbandono, che potrà essere quindi al servizio del quartiere e usata anche come luogo di relax per i ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia, in un contesto naturalistico valorizzato e potenzialmente attrattivo anche per i turisti che visitano il nostro entroterra».

__