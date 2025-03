Dopo quasi 100 anni nuova sede per lo storico negozio di giocattoli “Il Paradiso dei Bimbi”

Genova. Nuova vita, e nuova location, per il Paradiso dei Bimbi, lo storico negozio di giocattoli per decenni punto di riferimento dei più piccoli sotto i portici di via San Vincenzo.

I titolari del negozio a fine anno avevano annunciato la chiusura, rassicurando però sul fatto che si sarebbero semplicemente spostati. Detto, fatto: il negozio ha riaperto in salita della Tosse, a metà di via San Vincenzo. Locali più piccoli e rinnovati, con un affitto meno oneroso e soprattutto in una zona di via San Vincenzo meno degradata. Da tempo infatti i portici della strada fanno i conti con un degrado crescente, soprattutto dopo la chiusura di Tessilmoda, altro storico negozio della zona.

L’ultimo giorno di attività nella sede storica, per il Paradiso dei Bimbi, è stato il 15 marzo. Nei dieci giorni successivi i titolari hanno svuotato le vetrine e traslocato a 300 metri di distanza, inaugurando il nuovo negozio, più moderno ma con l’anima che l’ha reso iconico nel corso dei decenni.

Si tratta di uno degli ultimi negozi di giocattoli a resistere in centro città dopo la chiusura della Fata dei Bimbi in Galleria Mazzini, che ha abbassato le saracinesche dopo 120 anni d’attività.