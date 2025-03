Pallanuoto, la Pro Recco passa in semifinale di Euro Cup: battuti gli ungheresi del Vasas

Genova. La Pro Recco è in semifinale di Euro Cup: alla “Sciorba” i biancocelesti battono ancora il Vasas per 14-7 dopo il 9-11 di Budapest. Come all’andata il protagonista è Cannella, autore di quattro reti. Sul proprio cammino i ragazzi di Sukno troveranno adesso gli spagnoli del Sabadell: andata in casa il 3 Aprile, ritorno il 24 dello stesso mese.

La Pro Recco sbatte sui pali in avvio di gara, ci pensa Di Fulvio, in alzo e tiro, a sbloccare il match nella seconda metà di tempo. Gabor pareggia subito in beduina, ma poi l’ungherese affossa Larsen e Franulovic assegna il rigore che Cannella non sbaglia a due minuti e mezzo dalla sirena. I biancocelesti fanno buona guardia con Del Lungo tra i pali e allungano grazie a Durik smarcato al centro da Fondelli: è il 3-1 con cui si chiudono i primi otto minuti.

Si riparte e una controfuga di Condemi viene fermata fallosamente da Dedovic: rigore che Di Fulvio non sbaglia (4-1). Il Vasas accorcia con Batizi in superiorità dopo trenta secondi. Uomo in più che gioca magistralmente anche la Pro Recco: Di Fulvio per Hallock che schiaccia comodamente in rete sul secondo palo il +3. Divario che a 17 secondi dal cambio campo aumenta: un bolide di Fondelli dai 7 metri spacca la traversa e si insacca alle spalle di Mizsei (6-2). Ad un secondo dalla sirena il Vasas ha un rigore che Batori segna per il 6-3 di metà gara.

Venticinque secondi del terzo tempo e Cannella da posizione 2 sorprende il portiere ospite che poi si riabilita respingendo il rigore di Fondelli. L’8-3 è solo rimandato ed è opera di Condemi. Batori in superiorità batte Del Lungo a metà tempo, nell’azione successiva Fondelli da posizione 2 ristabilisce il +5. I ragazzi di Sukno vanno in doppia cifra con Younger da posizione 4. La Pro Recco esonda: Durik si gira al centro sull’assist di Larsen e scaraventa in gol l’11-4. L’ultima rete del tempo la segna Durdic in superiorità per l’11-5 che porta le squadre agli ultimi otto minuti di gioco.

Due volte Cannella nella prima metà di tempo per il 13-5 biancoceleste e il poker personale del numero 4. Sukno concede minuti a Negri, la sfida diventa poco più di un’amichevole. Fondelli fa tris, Durdic risponde (14-6), l’ultimo gol è di Gabor ma vale solo per le statistiche.

“Complimenti ai ragazzi, dopo la Coppa Italia non abbiamo fatto alcuna preparazione ma solo due giorni di recupero – le parole di Sukno -. La squadra mi è piaciuta, sono stati veramente bravi, siamo contenti di aver passato il turno. Adesso due giorni liberi e poi da lunedì ripartiamo con determinazione. Il Sabadell è una squadra organizzata con ritmo e alcuni attaccanti molto forti con qualità al tiro. Però adesso ci concentriamo sulla prossima sfida di campionato contro il Posillipo”.