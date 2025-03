Outdoor: quando utilizzare il decespugliatore a batteria per curare il giardino di casa

Il decespugliatore a batteria è un dispositivo che permette di eliminare rapidamente e senza fatica erbacce e sterpaglie anche in punti difficili da raggiungere come i margini delle recinzioni, le basi degli alberi, i pendii.

Semplice da mettere in funzione e da utilizzare, non richiede, diversamente dai modelli a scoppio, particolari interventi di manutenzione. Questo aspetto lo rende adatto anche a chi non ha dimestichezza con questa tipologia di dispositivi, ma non vuole rinunciare a prendersi cura del proprio giardino o del cortile in modo ottimale.

Decespugliatore a batteria: le caratteristiche principali

Tanto per cominciare, è utile capire quali sono le caratteristiche di questo dispositivo.

I decespugliatori a batteria sono dispositivi dalla struttura lineare e leggera, caratterizzati da basse emissioni di rumore e nessuna di sostanze inquinanti. A livello strutturale sono costituiti da:

– un’asta, spesso allungabile, la quale consente di raggiungere agevolmente e in sicurezza tutte le zone in cui sono cresciuti arbusti, rovi ed erbacce;

– un motore che, nel caso di questi specifici modelli, è alimentato da batteria ricaricabili;

– una testa di taglio, la quale può ospitare bobine con filo e, in alcuni casi, dischi e lame.

Oltre a questi elementi, sono presenti una o due maniglie, pensate per permettere di reggere e controllare adeguatamente il decespugliatore, e il pulsante di accensione.

Tra le altre caratteristiche utili da prendere in considerazione quando si decide di acquistare un nuovo modello rientrano:

– il tipo e la durata della batteria: le batterie presenti nei decespugliatori possono essere fisse o intercambiabili e avere un’autonomia di una o due ore;

– la potenza: mentre i dispositivi più potenti permettono di intervenire in modo efficace su arbusti e cespugli più resistenti, nonché su vegetazione fitta, quelli con potenza inferiore sono adatti a piccoli interventi finalizzati a eliminare erbacce e teneri arbusti dal giardino di casa;

– il diametro di taglio: questo aspetto determina l’ampiezza del taglio effettuato in una sola passata e può datare dai 25 ai 40 cm. Mentre un diametro di taglio inferiore è adatto a interventi di precisione, quello più elevato risulta preferibile quando è necessario intervenire su superfici molto estese.

Quando utilizzare il decespugliatore a batteria nel giardino di casa

Il decespugliatore a batteria è una scelta ideale in diverse circostanze. In particolare, risponde alla perfezione alle esigenze degli appassionati di giardinaggio che dispongono di prati di piccole o medie dimensioni e prevedono interventi di durata non superiore a una o due ore. Questa è infatti l’autonomia media di questi dispositivi, la quale, è bene ricordarlo, può comunque essere prolungata – in alcuni modelli – sostituendo la batteria con una carica.

Il tipo di vegetazione che potrà essere eliminato in modo efficace dipende dal modello scelto e dallo strumento di taglio montato. Optando per un dispositivo di base, con bassa potenza e in grado di accogliere solo bobine di filo singolo o multifilo, sarà possibile tagliare erba tenera e piccoli arbusti; spostandosi su modelli più potenti, performanti e completi, sui quali sia possibile montare anche lame e dischi, si potrà intervenire anche su rovi e cespugli più resistenti.

Le alternative: decespugliatore a scoppio o elettrico con cavo

In alcune situazioni, il decespugliatore elettrico potrebbe non offrire la soluzione migliore. È questo ad esempio il caso di chi ha trascurato per troppo tempo giardini e prati di grandi dimensioni e si trova a dover eliminare diversi metri quadrati di erba robusta, cespugli, piccoli rami.

In questo caso, una scelta più adatta potrebbe essere il decespugliatore a scoppio, classico o spalleggiato, certo più rumoroso e un po’ più impegnativo a livello di manutenzione, ma anche più potente, performante e dotato di un’autonomia molto più estesa.

Laddove invece si dovessero eliminare erbacce lungo tutto il perimetro della casa e si avesse a disposizione una presa elettrica, potrebbe risultare utile puntare su un modello con cavo.

Tagliabordi: quando può essere utilizzato

Tagliabordi e decespugliatore a batteria presentano molte somiglianze, ma sono destinati a utilizzi differenti. Mentre il secondo, come si è visto, è la scelta giusta per eliminare arbusti, erbacce e persino rovi e cespugli, nonché vegetazione fitta, il tagliabordi è destinato a interventi di rifinitura.

Meno potente, è la scelta giusta per chi deve eliminare i ciuffi di erba cresciuti tra le piastrelle del cortile o lungo il muro dell’abitazione, per regolare l’altezza del prato o per sistemare i bordi delle siepi.

Dove acquistare un decespugliatore a batteria

Chi desidera acquistare un decespugliatore alimentato con batterie fisse o removibili può affidarsi in tutta tranquillità al web. Visitando un e-commerce specializzato come quello di Leroy Merlin, è possibile scegliere in tutta tranquillità il modello di decespugliatore a batteria più adatto al proprio caso.

La presenza di accurate schede tecniche, descrizioni dettagliate e immagini esplicative, la possibilità di filtrare i risultati e visualizzare esclusivamente i dispositivi che presentano determinate caratteristiche, e l’immediatezza del confronto sono tutti aspetti che semplificano e velocizzano la scelta.