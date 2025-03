Lascia la porta aperta per andare nell’orto, ladro si infila in casa e gli ruba una borsa

Genova. È uscito di casa per andare a lavorare nell’orto e ha lasciato la porta aperta, occasione ghiotta per un ladro che è entrato e ha afferrato una borsa prima di scappare a piedi.

È successo sabato mattina in via Molinetto di Voltri, lungo la strada che costeggia la Sp 456 verso Mele. L’uomo si è preparato per trascorrere qualche ora nell’orto e quando è uscito non ha pensato di chiudere la porta di casa, vista anche la zona piuttosto isolata. Qualcuno però ha deciso di provare a entrare, e una volta in casa ha preso la borsa della moglie del proprietario ed è fuggito.

Questione di pochi minuti, e quando l’uomo si è accorto dell’accaduto ha chiamato la polizia, spiegando che all’interno della borsa erano custoditi tutti gli effetti personali della moglie. Fatta la denuncia, le indagini sono in corso.