Orientamenti, Massimo Recalcati incontra genitori e docenti: “Seguite i vostri desideri”

Genova. Lo psicoanalista e saggista Massimo Recalcati ha incontrato 600 genitori e docenti a Genova in occasione dell’appuntamento “Aziende e giovani: come incontrarsi”, organizzato da Regione Liguria in collaborazione con Confindustria all’interno della rassegna Orientamenti Dreamers. Nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale erano presenti anche imprenditori e rappresentanti aziendali.

“Orientamenti crede molto nel supporto alla genitorialità e al personale docente, che risponde sempre con entusiasmo e partecipazione – spiega l’assessore regionale alla Formazione Simona Ferro. – I webinar organizzati nell’anno scolastico 2023/24 con gli esperti dei più disparati settori hanno visto oltre 12 mila mamme e papà collegati, un numero che sale a quota 15 mila tenendo conto degli incontri nei mesi estivi. L’appuntamento odierno con il dreamer Massimo Recalcati, che ringrazio per la sua preziosa testimonianza, è andato completamente sold-out a ulteriore dimostrazione di come il format piaccia a famiglie e insegnanti”.

“Il mio sogno era diventare un poeta, ma la vita mi ha portato a diventare psicanalista – ha detto Massimo Recalcati a genitori e docenti. – Gli psicanalisti si occupano di ‘cause perse’ e per farlo bene bisogna esserlo stati, come nel mio caso con la poesia. Il mio lavoro è fare sì che le altre ‘cause perse’ trovino la propria direzione. Il sogno è sempre qualcosa di singolare e non c’è incubo peggiore di trovarsi a occupare il sogno di un altro, ciascuno deve occuparsi di coltivare il proprio. Il messaggio che voglio lasciare oggi ai giovani? Seguite il più importante orientamento della vita: il vostro desiderio”.

“Un altro evento sold-out per la rassegna di Orientamenti Dreamers: genitori e docenti sono accorsi oggi a palazzo Ducale per ascoltare il noto psico-analista Massimo Recalcati – dichiara l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola. – Al centro dell’incontro il delicato rapporto tra giovani e aziende che spesso paiono mondi distanti ma che dovranno per forza trovare il modo per fare sinergia. Valorizzare i giovani e aiutarli a trovare la propria strada è l’obiettivo che continuiamo a perseguire e grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo continueremo nelle nostre azioni di supporto alla genitorialità”.