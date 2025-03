Oregina, l’appello di Don Giacomo: “Cercasi locale per aprire un emporio solidale, serve generosità”

Genova. Sono oltre 150 le famiglie che già oggi si rivolgono alle quattro parrocchie di Oregina per ricevere, a cadenza regolare, pacchi di cibo e generi di prima necessità. Un numero che è costantemente cresciuto negli ultimi anni e che riesce ad avere una risposta grazie alla solidarietà dei parrocchiani e delle altre persone che donano tempo e materiale all’attività.

“Ma la richiesta è sempre maggiore – dice Don Giacomo Martino, monsignor a capo dell’ufficio Migrantes per la diocesi di Genova e parroco delle quattro chiese – ed è per questo che, da tempo, abbiamo messo in cantiere l’idea di aprire un emporio solidale che possa restare aperto cinque giorni alla settimana, come un vero negozio, dove le persone possano recarsi per avere, con un sistema di gettoni, quello di cui hanno bisogno”.

Una realtà del genere esiste, ad esempio, nel centro storico e nel ponente. Nel 2022, infatti, è stato aperto l’Emporio Solidale a cura dell’Anpi Teresa Mattei e Genova Solidale, con il supporto del Cesto. Un altro emporio solidale si trova al Cep.

Una struttura del genere potrebbe dare risposta alle esigenze di tante persone che gravitano attorno al popoloso ed esteso quartiere ma c’è un problema che, al momento, non ha trovato soluzione. “Per dare gambe al progetto abbiamo bisogno di uno spazio ampio, a piano strada e raggiungibile facilmente a piedi o al massimo con i mezzi pubblici, e abbiamo bisogno che questo spazio non costituisca una spesa troppo onerosa per le parrocchie“, dice chiaro Don Giacomo.

L’appello è rivolto tanto ad enti pubblici quanto a soggetti privati. “Le opzioni vagliate finora non sono state incoraggianti”, spiega il parroco. Una delle ipotesi presa in considerazione è quella di un locale di circa 100 metri quadri in via Casaccia, sulle alture.

Si tratta di un fondo di proprietà di Arte, da ristrutturare e mettere a norma. Ma sostanzialmente alla parrocchia verrebbe a costare quasi 500 euro al mese. Troppi. “Tra utenze, affitto e tassa per il passo carrabile dovremmo sottrarre alle casse delle parrocchie circa 6000 euro all’anno che, invece, potremmo destinare ad aiuti per i poveri”, sottolinea Don Giacomo Martino. La trattativa va avanti da un anno e mezzo.

Nelle ultime settimane sono state avanzate altre ipotesi, una per una ex sede del Pd in via Paolo della Cella e l’altra, ancora in fase embrionale, per sfruttare un Cral aziendale a oggi non utilizzato.

Il tema di un locale per l’Emporio Solidale è stato affrontato anche nel corso dell’incontro della giunta comunale sul territorio alcuni giorni fa e il vicesindaco Piciocchi è stato messo al corrente delle esigenze delle parrocchie.

L’ideale sarebbe trovare un soggetto che mettesse a disposizione gratuitamente o per una cifra irrisoria, magari in cambio di agevolazioni da parte del Comune su tasse e imposte, uno spazio in una zona facilmente raggiungibile. Perché spesso, chi non può permettersi di comprare da mangiare, e parliamo sia di famiglie italiane quanto di famiglie straniere, non può neppure permettersi un biglietto dell’autobus.

Nel frattempo la solidarietà del quartiere si declina anche in altre attività. “I volontari delle parrocchie, anche quest’anno, hanno dato il massimo per sostenere l’apertura del dormitorio per i senza fissa dimora nella chiesa di San Tommaso – racconta Don Giacomo – uno sforzo non indifferente ma che, ci siamo resi conto, è sempre più necessario”.