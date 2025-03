Operaio di 35 anni rimane con un braccio in una pressa: l’incidente sul lavoro a Carasco

Genova. Nuovo infortunio sul lavoro in provincia di Genova, più precisamente a Carasco vicino a Chiavari, dove un operaio di 35 anni è rimasto con un braccio schiacciato da una pressa che stava utilizzando.

Immediato il soccorso dei colleghi che hanno chiamato il 118 arrivato in pochi minuti in codice rosso. L’uomo è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso del San Martino di Genova, dove è stato ricoverato poi in codice giallo

Al momento non sono chiare le dinamiche dell’incidente e quali le eventuali responsabilità. Sul posto anche i carabinieri e gli ispettori del Psal.