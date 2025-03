Omicidio Nada Cella, la Procura acquisisce l’intervista di Soracco: “Cecere era una conoscente, un’amica: mi chiamava per lamentarsi del suo ex”

Genova. “Qualche volta l’ho vista per strada, era la fidanzata di un conoscente che me l’aveva presentata (…), era tra virgolette un’amica, una conoscente”. E ancora “Mi ha telefonato qualche volta, più che altro si lamentava del fidanzato o ex fidanzato visto che lo conoscevo”. Sono alcune delle risposte date dal commercialista Marco Soracco in un’intervista alla trasmissione Far West di Rai3 andata in onda poco più di un mese fa.

Soracco per la prima volta parla di Annalucia Cecere utilizzando la parola “amica”. Per questo la Procura attraverso gli investigatori della squadra mobile, ha deciso di acquisire quell’intervista.

Per l’accusa il rapporto tra Cecere, accusata di aver ucciso di Nada Cella, e Soracco, imputato di favoreggiamento per averla coperta nonostante l’abbia vista sulla scena del crimine è cruciale ed è stato per questo al centro anche dell’udienza di ieri nel processo che si sta celebrando davanti alla Corte d’assise di Genova.

Un testimone, Vincenzo Daneri ha raccontato di aver visto “una ventina di giorni prima dell’omicidio” “Soracco con una donna, molto bella, che mi colpì. Allora non la conoscevo, ma nel 2021 ho visto la foto sui giornali. Era Anna Lucia Cecere”.

Soracco è intervenuto con dichiarazioni spontanee per dire che a quel pranzo in un ristorante sul lago di Giacopiane “che c’è stato non venti giorni prima ma il giorno precedente l’omicidio ci sono andato con una mia amica dell’Università, oggi ordinaria di Economia, che è stata chiamata come testimone e verrà a confermarlo anche a processo”.

Ma un’altra testimone, Sara Giorgi, sempre ieri ha detto di aver visto Soracco con Cecere, a una lezione di ballo a Chiavari dove era andata per accompagnare un’amica: “Li ho visti ballare insieme, me la ricordo perché aveva delle fossette molto pronunciate. E’ la stessa donna di cui ho visto la foto in tv qualche anno fa”.