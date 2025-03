Ok alla progettazione per la riqualificazione dei campi Ceravolo e Arnaldi al Lagaccio

Genova. Inseriti nel primo adeguamento del programma triennale dei Lavori pubblici gli interventi per la riqualificazione e ammodernamento dei campi del quartiere del Lagaccio, “Ceravolo” e “Arnaldi”.

“Partirà a breve la progettazione per i lavori con valore di 500 mila euro – spiega l’assessora allo Sport e Impianti sportivi Alessandra Bianchi – e con questo intervento confermiamo, ancora una volta, il grande impegno e la grande attenzione della nostra amministrazione in direzione dell’efficientamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi cittadini”.

“Dopo il rifacimento dei manti, questa nuova doppia operazione rappresenta un ulteriore step fondamentale per garantire alle realtà sportive del nostro territorio impianti moderni dove poter crescere e svolgere la propria attività. Lavoriamo con l’obiettivo di realizzare una vera e propria cittadella dello sport nel quartiere del Lagaccio, mettendo al centro l’aggregazione, l’inclusione e la socializzazione”, conclude Bianchi.