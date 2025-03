Nuovo piano regolatore portuale, l’Adsp vara un percorso di informazione e ascolto

Genova. L’Autorità di Sistema Portuale (Adsp) del Mar Ligure Occidentale ha in corso di redazione i nuovi Piani Regolatori Portuali di Genova e Savona/Vado, con l’obiettivo di dotare gli scali di strumenti pianificatori idonei a sostenere e coniugare sviluppo e sostenibilità.

I piani vigenti, redatti rispettivamente nel 2001 e nel 2005, necessitano infatti di una nuova edizione per rispondere in modo più efficace alle trasformazioni attese in campo economico, tecnologico e ambientale.

A seguito della definizione degli indirizzi di sviluppo nel Documento di programmazione strategica di sistema, l’Adsp sta elaborando gli schemi dei nuovi piani attraverso indagini e valutazioni di tipo tecnico e scientifico supportate anche da esperti di settore che hanno approfondito, in particolare, tematiche di tipo ingegneristico, trasportistico, urbanistico ed ambientale.

Parallelamente, Adsp ha altresì deciso di impegnarsi in un percorso di informazione e ascolto per favorire il confronto con comunità locali, imprese e operatori del settore avvalendosi del supporto di una società di consulenza specializzata come Avventura Urbana srl. Inizialmente, il lavoro si concentrerà sulla definizione del processo e degli strumenti di comunicazione e partecipazione, elementi chiave per un successivo dialogo trasparente e costruttivo. Gli incontri pubblici e le attività di consultazione si svolgeranno entro l’estate, coinvolgendo le comunità territoriali, economiche e sociali interessate per raccogliere contributi e affinare le strategie di sviluppo.

“La redazione dei nuovi Piani Regolatori Portuali è un passaggio cruciale per il futuro dei nostri scali. Una pianificazione attenta e responsabile è essenziale per coniugare crescita economica, sostenibilità e sviluppo territoriale – ha dichiarato Iil contrammiraglio Massimo Seno, commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale − il coinvolgimento delle comunità locali e degli stakeholder è fondamentale per garantire che il porto continui a essere un motore di sviluppo per il territorio”.