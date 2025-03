Nuovo Galliera, Bordilli (Lega): “Cortocircuito tra Pd e M5S rischia di bloccare il progetto”

Genova. “Il centrodestra lavora con chiarezza e determinazione per il futuro della sanità genovese, la sinistra si mostra invece divisa e contraddittoria anche su un tema cruciale come il nuovo ospedale Galliera. Da un lato il Pd con la Salis esprime il suo sostegno al progetto, ma il Movimento 5 Stelle continua a dire No. Un cortocircuito politico che rischia di paralizzare un’opera strategica per Genova e per i suoi cittadini”.

Lo dice in una nota Paola Bordilli, assessore della Lega in Comune a Genova.

“La mancanza di una linea comune all’interno della coalizione di sinistra dimostra una fragilità politica che potrebbe compromettere la realizzazione di opere essenziali come il nuovo Galliera e di tante altre: diga, skymetro, gronda, funivia, aeroporto, solo per citarne alcune che vengono contestate dai signori del No. Anche Renzi, nella sua recente visita a Genova, ha ammesso che ci sono divisioni interne e ha rimandato qualsiasi decisione al sindaco. Il centrodestra ha una visione chiara: investire sulla sanità e garantire ai cittadini strutture all’altezza delle loro esigenze. Dall’altra parte, invece, assistiamo a divisioni che rischiano di bloccare tutto. Genova non merita questo”.