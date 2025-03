Nuovo contratto edilizia, il segretario Fillea Cgil Antonio Di Franco ha incontrato i dipendenti Cosme

Genova. Il segretario generale del sindacato edili della Cgil Antonio Di Franco ha presentato in Cosme le novità normative ed economiche del nuovo contratto nazionale e con gli amministratori ha visitato la sede dell’azienda genovese.

I nuovi livelli salariali e le normative in materia di tutela sanitaria e di formazione, in un quadro di rinnovata attenzione per la cura del territorio, dell’efficienza energetica e del contrasto al lavoro irregolare: questi alcuni dei temi toccati da Antonio Di Franco, segretario generale della Fillea Cgil, in occasione dell’illustrazione del Ccnl Edilizia 2025 alle maestranze della Cosme spa di Genova.

Di Franco accompagnato dal segretario generale Fillea Cgil Genova e Liguria, Federico Pezzoli, ha sottolineato il particolare impegno che “il nuovo contratto dedica alla sicurezza sul lavoro, alle nuove normative per gli appalti e subappalti e alla tutela ambientale”.

Al termine del meeting con le maestranze, ha incontrato gli amministratori della Cosme – Giorgio Zaffiri e i figli Daniele e Simone, vistando la sede genovese della società, specializzata nella realizzazione, manutenzione pronto intervento di reti infrastrutturali e nei diversi comparti dell’edilizia.

In particolare Antonio Di Franco ha apprezzato “l’impegno e i brillanti risultati conseguiti da Cosme nel comparto della formazione grazie alla creazione di un Centro Formativo interno, “Il Polo”. Per le dimensioni conseguite, la qualificazione e la diversificazione, Cosme si colloca infatti tra le più importanti e prestigiose realtà dell’intera Regione.