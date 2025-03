Nuova diga, il Pd: “Bucci fugge dal confronto in commissione e non partecipa all’audizione”

Genova. “Bucci fugge dal confronto sulla diga e decide di non partecipare all’audizione in commissione Ambiente del consiglio regionale in programma domani”. Lo denunciano in una nota Davide Natale, segretario ligure del Pd e vicepresidente della commissione Ambiente in Consiglio regionale, e Simone D’Angelo, consigliere regionale e segretario metropolitano del partito.

“Il commissario Bucci si rifiuta di rispondere alle domande dei consiglieri lasciando l’onere ai dirigenti dell’Autorità di Sistema Portuale. Non c’è che dire, un bel modo di intendere il confronto istituzionale”, proseguono.

“La commissione – ricordano i dem – è stata convocata per capire quanto sta accadendo al progetto della diga di Genova. Dopo i ricorsi al Tar, le pronunce di Anac, i ritardi nella realizzazione e nella posa dei cassoni nei giorni scorsi sono emersi i contorni dell’indagine della Procura europea. Siamo convinti che sarebbe stata necessaria e indispensabile la presenza di Bucci per chiarire quanto leggiamo quotidianamente sulla stampa”.

“Ancora una volta Bucci si sottrae, ne parleremo in consiglio attraverso le nostre interrogazioni perché deve essere fatta chiarezza. I cittadini devono sapere, i consiglieri devono essere messi a conoscenza di quanto succede”, concludono.