Non si fermano all’alt della stradale e fuggono in contromano: inseguimento all’alba in centro a Genova

Genova. Inseguimento all’alba per le vie di Genova per la polizia stradale e le volanti dopo che un’auto con a bordo tre giovani non si era fermata all’alt degli agenti.

Anzi, aveva accelerato per cercare di fuggire. I poliziotti non li hanno persi di vista e hanno chiamato i rinforzi. Dopo una breve fuga tra le vie del centro, imboccando anche strade contromano, il mezzo è stato intercettato in Via Maddaloni, dove i tre occupanti, dopo avere urtato due motoveicoli e un’auto parcheggiata, hanno tentato di fuggire a piedi.

I tre sono stati quindi fermati e identificati. Uno dei tre è risultato positivo all’alcol test e denunciato. Lo stesso ha rifiutato ulteriori accertamenti per l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti e per tale rifiuto è stato denunciato anche per la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.