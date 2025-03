Nidi e scuola d’infanzia comunali, lunedì prima riunione sulla disabilità: “Fortemente voluta dalla Uil”

Genova. La Uil Fpl accoglie positivamente il primo incontro di un tavolo di confronto sulla disabilità, “fortemente voluto e sollecitato dalla nostra organizzazione sindacale negli ultimi tre anni sui servizi educativi nella fascia di età 0-6 a gestione comunale”, si legge in una nota del sindacato.

“L’incontro segue la sottoscrizione dell’accordo sul miglioramento dei servizi educativi che contiene l’impegno, da parte dell’amministrazione comunale, di garantire più risorse e nuove assunzioni per il personale educativo”.

L’accordo è stato sottoscritto il 3 dicembre 2024 tra il vicesindaco e allora assessore al Bilancio Pietro Piciocchi, l’assessora al Personale Marta Brusoni e le organizzazioni sindacali della funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil.

“Tra i diversi contenuti dell’accordo è stato inserito quello relativo alla costituzione di un tavolo di confronto sulla disabilità con tutti gli attori che, a vario titolo, intervengono nell’erogazione dei servizi educativi 0-6. Confronto oggetto di intervento, in questi ultimi tre anni, da parte della UIL FPL, nelle commissioni consigliari dedicate ai tavoli tecnici e ai tavoli politici con l’amministrazione”, prosegue la nota firmata da Giovanni Cadili Rispi, per la segreteria UIL FPL Genova con delega al Terzo Settore.

“Riconosciamo al Comune di Genova il grande impegno e lo sforzo nel gestire tali servizi, in particolare nell’accoglienza di tutti i bambini compresi coloro che presentano delle fragilità. Per questo chiediamo una riflessione più ampia per migliorare tale accoglienza. Fragilità che negli ultimi anni sono in costante aumento e sulle quali la UIL FPL non ha mai distolto lo sguardo; impegno il nostro riconosciuto anche dall’Assessore Marta Brusoni nel suo intervento di saluto dell’amministrazione alla due giorni di dibattito della campagna Nazionale della UIL confederale “No ai lavoratori fantasma”, iniziativa che ha dato voce ai lavoratori precari per la dignità del lavoro”, continua.

“Dignità del lavoro anche per chi opera nelle amministrazioni pubbliche e per chi collabora a qualunque titolo nell’erogazione dei servizi che devono restare a regia pubblica – sostiene il sindacato – al tavolo sulla disabilità, convocato da Francesca Corso a pochi mesi dalla sua nomina ad Assessore alle Politiche dell’Istruzione, ci attendiamo l’avvio di un percorso che dal confronto e dal coinvolgimento di tutti gli attori, traguardi un miglioramento dell’attività a garanzia di un servizio di sostegno educativo verso le fragilità di una maggiore qualità sia per il bambino sia per le famiglie”.

“Tra le nostre proposte, ne citiamo solo alcune da attuarsi con un’equilibrata temporalità ed una possibile sperimentazione in quei servizi educativi che in questi ultimi anni hanno comportato una maggiore complessità di erogazione del servizio stesso. Ci riferiamo al potenziamento dell’organico con l’unità aggiuntiva sia del personale educativo sia per il personale di sostegno. Occorre poi traguardare modalità operative condivise dagli operatori comunali e del terzo settore e la stipula di appositi protocolli operativi con la sanità territoriale e le Misericordie per la somministrazione di farmaci che non siano salvavita e, ancora, bisogna puntare all’assunzione dell’organico necessario alla gestione del servizio 0-6 migliorando il servizio per famiglie e bambini, tutelando la qualità del lavoro degli insegnanti e del personale non docente”, conclude la Uil.