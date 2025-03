Al porticciolo di Nervi una targa per celebrare le imprese dell’Antica Marineria

Genova. Da venerdì mattina al porticciolo di Nervi residenti e turisti potranno osservare una nuova targa commemorativa in memoria dell’Antica Marineria di Nervi e Quinto.

La targa sorge in via Caboto 23r, e celebra le imprese eccezionali che i capitani e i marinai di Nervi e di Quinto hanno compiuto nel XIX secolo, lasciando un’eredità che ancora oggi si tramanda nelle famiglie che portano quegli storici cognomi.

Dalla Spagna al Portogallo passando per Egitto, Norvegia e le sponde di Haiti e Argentina, la targa vuole ricordare le antiche spedizioni commerciali, a volte belliche, a volte esplorative andando incontro alle richieste dei discendenti di questi leggendari uomini di mare.

“Essere qui oggi, davanti a questa targa, è per me un’emozione particolare – ha detto il presidente dell Regione Liguria Marco Bucci -. I capitani e i marinai di Nervi e Quinto non sono stati solo navigatori, ma pionieri del mare: commercianti, esploratori, uomini coraggiosi che hanno portato il nome della Liguria in ogni angolo del mondo. Questa targa è il giusto tributo a una storia di passione, sacrificio e dedizione, valori che ancora oggi ci guidano e ci ispirano. Come Regione Liguria, siamo fermamente impegnati nel valorizzare la nostra identità marittima, la blue economy e la cultura legata al mare. Senza memoria non c’è futuro, e questa celebrazione è la dimostrazione che la nostra tradizione marinara continua a vivere, non solo nei ricordi, ma nell’orgoglio di chi ancora oggi porta avanti questo legame profondo con il mare”.

«Sono molto orgoglioso di trovarmi qui oggi – ha aggiunto l’assessore comunale al Porto Francesco Maresca – per ricordare e ascoltare dalla viva voce dei loro discendenti le imprese di uomini di mare che hanno fatto la storia e la ricchezza, non solo economica, della nostra città. Gli uomini di Nervi e di Quinto sono stati la dimostrazione della grandezza di Genova”.

“Sono molto felice perché trova concretizzazione un percorso avviato dai cittadini nerviesi che tanto ci hanno chiesto il posizionamento di questa targa – ha concluso il presidente del Municipio Medio Levante Federico Bogliolo – . Ringrazio la consigliera Stefania Giovinazzo che nella passata legislatura aveva avanzato la proposta. Un ricordo di chi in passato ha costruito la storia di genova e del suo elemento fondante: il mare”.