Nervi, porticciolo ancora invaso dalle alghe spiaggiate. Serena Finocchio: “Disastro annunciato”

Genova. “Il Porticciolo di Nervi si presenta in condizioni disastrose: invaso dalla posidonia, transennato e in evidente stato di degrado. Un problema prevedibile, più volte segnalato da pescatori e residenti, che da anni osservano l’accumulo di piante a causa delle correnti marine. Eppure, l’amministrazione comunale non ha previsto alcuna soluzione strutturale, limitandosi a interventi emergenziali che si traducono in un costo continuo per la collettività”.

A dirlo Serena Finocchio, consigliera del Municipio IX Levante del Partito Democratico: “ Nel solo 2023 il Comune ha speso oltre 180.000 euro per la rimozione della posidonia, una cifra che si ripeterà ogni anno se non si interviene con una soluzione definitiva. È inaccettabile che dopo un investimento così ingente ci si ritrovi in questa situazione: non solo il porticciolo è impraticabile, ma il costo di gestione continua a ricadere sulle tasche dei cittadini.”