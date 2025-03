Nervi, commercianti invocano il porta a porta per il ritiro del cartone. Municipio: “Servizio in arrivo”

Genova. Una delle zone commerciali più “dense” della città, vale a dire il borgo di Nervi, in questi giorni sta vivendo momenti di difficoltà dovuti alla mancanza di bidoni dislocati nelle vicinanze di via Oberdan, e quindi facilmente accessibili, per il conferimento dei tanti scatoloni utilizzati per l’approvvigionamento della merce.

Il periodo è quello del cambio stagione e molti esercizi stanno rinnovando cataloghi ed vetrine, non senza difficoltà: “Oggi viviamo un grave disservizio – racconta Monica Scarso, storica commerciante del quartiere, e che in questi anni si è fatta portavoce di molti colleghi sulla questione legata alla nuova viabilità – con l’introduzione della nuova Ztl e relativo cambio della circolazione e l’introduzione dei nuovi bidoni “smart” gli spazi per il conferimento dei rifiuti sono stati accorpati e di fatto allontanati dalla zona strettamente commerciale. Oggi siamo in difficoltà perchè ognuno di noi ogni giorno deve smaltire decine di cartoni, e per farlo dobbiamo fare centinaia di metri. Tutto questo mentre la Tari, che paghiamo profumatamente, non diminuisce mai anzi. Ci stiamo organizzando ognuno come può ma la situazione è davvero difficile”.

Una difficoltà che in queste settimane ha generato una richiesta da parte dei commercianti, vale a dire quella di essere raggiunti da una raccolta porta a porta dedicata, come in altre aree ad alta densità commerciale, come ad esempio il centro storico. “Una richiesta che abbiamo fatto tempo fa ma di cui ad oggi si sono perse le tracce”, spiega Scarso.

A risponderle, interpellato da Genova24, il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo: “La richiesta è stata presa in carico e con Amiu abbiamo individuato due punti di raccolta in cui gli operatori dell’azienda saranno operativi per la raccolta dei rifiuti – e poi annuncia – dobbiamo ancora concordare l’orario con il Civ, ma credo che il servizio potrebbe partire già entro due settimane“.