Natale e Ioculano (Pd): “Piano energetico regionale in ritardo, Bucci lascia soli i territori”

Genova “La giunta Bucci è allergica alla pianificazione e delega agli uffici tecnici decisioni che invece sono politiche. Serve approvare il nuovo piano energetico ambientale regionale (Pear), per capire quali siano le proposte che ha questa giunta sul tema dell’energia e dell’ambiente”. Così i consiglieri regionali Pd Davide Natale ed Enrico Ioculano.

“Serve una pianificazione – continuano -. I territori sono stati lasciati soli di fronte a progetti che impattano sulle comunità locali. Il piano in vigore è stato approvato nel 2014, è scaduto da cinque anni e non è ancora stato approvato quello nuovo. In questi cinque anni sono cambiate tantissime cose, sono intervenute molte novità a partire dal Pnrr, che ha destinato ingenti risorse alla transizione energetica”.

“Il centrodestra ligure, inconcludente e pasticcione, non ha ancora portato in commissione e in consiglio il nuovo documento – accusano i dem -. Nel frattempo i territori aspettano. Bucci e Scajola invece di fare proclami facciano il loro mestiere e realizzino il piano attraverso un confronto con i comuni, con le associazioni e i cittadini e mettano in condizioni tutti di capire quali siano le scelte della Liguria in tema di ambiente e energia”.