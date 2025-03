Genova. Ancora problemi di dissesto nel quartiere di Oregina a causa di muri pericolanti. Questa mattina, infatti, i vigili del fuoco e la polizia locale hanno interdetto al transito un passaggio pedonale in via Sapri, a causa dell’ammaloramento di un muraglione che sostiene il giardino privato di una abitazione della zona.

L’antica creuza, compresa tra via Napoli e vico Chiuso Cinque Santi, è stata quindi “nastrata” dai pompieri in attesa di un approfondimento della situazione e della eventuale messa in sicurezza del muro.

L’interdizione comprende l’accesso al civico 9 della stessa via Sapri, palazzo che comunque ha altri collegamenti: nessuna persona e famiglia risulta quindi evacuata o isolata. Tra i provvedimenti anche l’interdizione del giardino privato sorretto dal muraglione.

Il caso di questa mattina riporta inevitabilmente alla memoria l’episodio del crollo di via Cinque Santi avvenuto lo scorso 28 gennaio, dove in pochi istanti tonnellate di fango e detriti rovinarono sulle creuze della zona. Un incidente che tenne col fiato sospeso la città per diverse ore, mentre i vigili del fuoco scavavano per capire se fossero state travolte anche delle persone, cosa poi non verificatasi.

Il muro segnalato oggi in via Sapri è uno dei casi finiti nel “dossier” divulgato dal comitato “Con i piedi per terra”, con il quale i residenti della zona hanno denunciato la scarsa manutenzione del territorio e la presenza di innumerevoli criticità legate al dissesto. Criticità che fanno da contraltare alle progettualità che l’amministrazione civica ha definito per il quartiere, tra cui, come è noto, spicca la discussa funivia di collegamento tra Principe e Forte Begato.