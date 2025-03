Municipi, la “ex” Giorgia Mannu prova a strappare la Valpolcevera al Pd

Genova. E’ stata presentata questa mattina a Certosa la candidatura di Giorgia Mannu alla presidenza del municipio Valpolcevera. L’incontro, che sarà il primo di nove da parte del centrodestra nei rispettivi municipi cittadini, si è svolto alla presenza del candidato sindaco Pietro Piciocchi e della candidata vicesindaca Ilaria Cavo. “A testimonianza di una squadra compatta, radicata sul territorio e determinata a rilanciare una vallata strategica per Genova”, dicono dal comitato elettorale di Piciocchi.

Giorgia Mannu, avvocata, attiva da anni in Valpolcevera anche in politica visto che in passato aveva militato nel Pd e che è invece passata a Vince Genova, ha spiegato così la sua scelta: “Sono una cittadina e abitante della Valpolcevera e amo questo territorio – dice – ho deciso di accettare la candidatura alla presidenza di questo municipio perché ritengo fondamentale ascoltare i cittadini e lavorare in sinergia con l’amministrazione per lo sviluppo della valle, per una rigenerazione urbana, secondo i progetti già presentati dell’area ex Facchini e Green Logistic Valley”.

“Credo ci sia bisogno di fiducia e di riportare i cittadini alla bellezza dell’orgoglio di questa valle con atti concreti per il miglioramento della vita quotidiana di ciascuno – ha aggiunto – un messaggio chiaro che pone al centro ascolto, partecipazione e sviluppo, per voltare pagina rispetto a una narrazione che troppo spesso ha dipinto la Valpolcevera come distante dalle scelte dell’amministrazione”.

Pietro Piciocchi, candidato sindaco, ha ribadito “il valore di una candidatura fortemente rappresentativa, Giorgia Mannu è la persona giusta, è passata la narrazione di una contrapposizione fra questo territorio e l’amministrazione ma non è così, il Comune ha difeso la Valpolcevera e i municipi sono parte integrante dell’amministrazione, non sono un’enclave a se stante”.

Alla presentazione anche Ilaria Cavo, che ha sottolineato “l’importanza di una politica che continui la realizzazione delle grandi opere, fondamentali per il rilancio di questo territorio, e che sappia ascoltare le realtà che lo valorizzano. Un grande in bocca al lupo a Giorgia e a tutti i candidati. Le grandi opere, tra cui il Terzo Valico, sono necessarie per questo Municipio e devono andare avanti”.

“Ricordo, tra le tante cose fatte quando come assessore regionale allo sport abbiamo salvato il Giro dell’Appennino ascoltando la richiesta dell’ US Pontedecimo – conclude – lo abbiamo fatto noi, prima come Regione, e poi insieme alla nuova amministrazione comunale di centrodestra”.