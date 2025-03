Dramma a Casella, 14enne muore nel sonno: era stato dimesso quattro giorni fa dopo un intervento

Genova. Dramma all’alba in un’abitazione di Casella nell’entroterra di Genova. Un ragazzino di 14 anni L. Z. è stato ritrovato senza vita questa mattina dai suoi genitori che erano andati a svegliarlo affinché non facesse tardi a scuola.

Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. Il ragazzo, era stato dimesso solo quattro giorni fa, precisamente l’8 marzo, dall’ospedale Gaslini di Genova, dove era stato sottoposto a un intervento di cardiochirurgia.

Proprio in questi giorni doveva tornare in ospedale per un controllo. Sul posto intorno alle 7 sono arrivati i carabinieri della stazione di Ronco Scrivia che hanno sentito i genitori del ragazzo e avvertito la procura.

Il sostituto procuratore Federico Panichi ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e attende le prime relazioni per disporre l’autopsia.