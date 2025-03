È morto Rino Canavese, storico presidente dell’ex autorità portuale di Savona: aveva 76 anni

Savona. E’ morto questo pomeriggio nella sua casa di via Scotto a Savona, Rino Canavese. Aveva 76 anni, ed è stato colpito da un infarto fulminante nella sua casa di Savona, lasciando esterrefatti i suoi familiari. Lascia la moglie Franca, il figlio Luca, il fratello Paolo, e l’adorata nipotina Meiko.

La notizia sta facendo il giro della regione e ci sono le prime testimonianze di dolore, affetto e partecipazione. “Un gigante, ero con lui oggi a fine mattinata, per concordare iniziative e azioni urgenti per il nostro porto”, queste le parole di cordoglio da parte del presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

Rino Canavese può essere definito l’uomo del porto di Savona e Vado Ligure. Ingegnere ed esperto di logistica. La sua famiglia era originaria di Vicoforte, in provincia di Mondovì. Canavese è stato un senatore del partito della Lega dal 1994 al 1996. Canavese è stato il numero uno dell’Autorità portuale di Savona. Dal 1996 al 2013 è stato ai vertici come segretario e poi presidente. A capo dell’Autorità portuale è rimasto dal 2004 al 2012, per cedere poi il testimone a Gianluigi Miazza.

Nel periodo travagliato della riforma Del Rio aveva sostenuto con forza il porto della città della Torretta e l’importanza della sua autonomia. A lui si deve anche l’arrivo di Costa nell’area portuale di Savona. Nel 2021 era stato scelto dai comuni savonesi per rappresentare il territorio nel nuovo board dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Aveva preso il posto di Alessandro Berta, direttore dell’Unione Industriali di Savona. Dopo l’esperienza in Autorità Portuale Canavese è entrato nel gruppo Gavio, proprietario di terminal portuali.

In serata il messaggio del presidente di Regione Liguria Marco Bucci: “Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Rino Canavese, figura di spicco nel panorama della portualità ligure e savonese. La sua competenza, il suo impegno e la sua visione hanno lasciato un segno importante nel settore e nel territorio e mancheranno molto nelle sfide che la portualità ligure dovrà affrontare nei prossimi anni. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il pensiero di tutta la Regione Liguria in questo momento di grande dolore”.