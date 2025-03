Ragazzino di 13 anni muore al Gaslini dopo una lunga serie di ricoveri: un anno e mezzo fa era stato morso da una zecca

Genova. La Procura di Genova indaga sulla morte di un ragazzino di 13 anni, originario di Brescia, deceduto ieri all’ospedale Gaslini di Genova per cause che sono adesso al vaglio degli inquirenti.

Una vicenda i cui contorni e tempistiche dovranno essere chiarite già nelle prossime ore. Per questo pm Francesca Rombolà ha delegato la polizia giudiziaria affinché senta i genitori come persone informate sui fatti ed acquisisca le cartelle cliniche del ragazzino dal nosocomio genovese (che ha avvisato ieri la magistrata di turno) ma anche da tutti gli altri ospedali dove il bimbo è stato ricoverato nell’ultimo periodo.

Secondo le prime informazioni il 13enne era arrivato al Gaslini tre giorni fa con un quadro clinico complesso. Prima di essere ricoverato a Genova aveva subito una serie di ricoveri dall’ospedale di Brescia al San Raffaele di Milano alla clinica lombarda De Marchi all’ospedale Niguarda sempre a Milano.

Secondo le prime informazioni il tredicenne non aveva in passato mai avuto problemi di salute di alcun tipo. “Fino a 12 anni non aveva preso mai neanche un farmaco“ hanno detto sotto choc i genitori al telefono con gli inquirenti. Nell’agosto del 2023 il bimbo, che viveva in campagna con la famiglia, era però stato morso da una zecca.

Le malattie trasmesse dalle zecche e le indagini

Le zecche come noto possono trasmettere malattie molto gravi come la malattia di Lyme che se non curata per tempo puà causare artriti, problemi neurologici e cardiologici oppure anche la meningoencefalite, che può avere anche esiti letali.

Se sia stato quel morso a determinare un’infezione tale da coinvolgere diversi organi (si parla in questo caso di una malattia sistemica) e provocare la morte del ragazzino a distanza di oltre un anno sarà l’autopsia a stabilirlo. A quel punto occorrerà accertare se nei precedenti ricoveri quel morso sia stata adeguatamente valutato e trattato con le corrette terapie.