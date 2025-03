Morta schiacciata da una palma, la sorella di Francesca Testino: “Fa rabbia sentir parlare di fatalità”

Genova. “Ho perso mia sorella, non si parli di caso fortuito“. E’ arrabbiata la sorella di Francesca Testino, morta sei giorni fa schiacciata da una palma in piazza Paolo Da Novi mentre tornava a casa dal lavoro. Ilaria Testino, insieme alla mamma di Francesca, hanno nominato un proprio legale di fiducia, l’avvocato Emanuele Lamberti, ed è attraverso di lui che fa filtrare il suo stato d’animo: “Non posso pensare di aver perso una sorella e poi leggere che è stato un caso fortuito e che non è colpa di nessuno” ha confidato al suo legale.

Anche la famiglia di Testino ha avviato le proprie indagini di parte per capire cosa possa essere accaduto. In attesa che la Procura dia l’incarico per una perizia, i parenti di Testino e il loro legale hanno incaricato come consulente un agronomo di Imperia, Roberto Garzoglio, di svolgere i propri accertamenti.

Hanno effettuato un primo sopralluogo dove è avvenuto il crollo e chiesto al Comune la documentazione relativa a tutti gli interventi fatti nella zona. Questo perché avrebbero notato alcune strisce di asfalto nuovo nella zona attorno all’aiuola dove era collocata la palma che fanno pensare a interventi recenti di posa di cavi come la fibra ottica o altre utenze. E l’ipotesi, per ora molto abbozzata, è che quegli interventi possano aver danneggiato le radici della palma.

In ogni caso, quella pianta “doveva essere tagliata” sostiene il legale. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati ma i carabinieri forestali questa mattina sono tornati nei vari uffici di Aster, del municipio e del Comune a completare l’acquisizione dei documenti.