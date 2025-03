Rivarolo, modifiche alla viabilità attorno all’ex Mira Lanza: ecco la nuova rotatoria

Genova. Nuove modifiche alla viabilità a Rivarolo, in Valpolcevera, nell’ambito dei lavori di sistemazione dell’area ex Mira Lanza. Mentre per l’ultimazione del nuovo compendio (spazi commerciali, logistica avanzata, impianti sportivi e servizi) si andrà almeno alla seconda metà del 2026, procedono gli interventi di urbanistica e che consistono nell’allargamento di via Lepanto – la strada che collega via Rivarolo a via Perlasca – e nell’adeguamento del sottopasso ferroviario.

Proprio in questi giorni prende forma la grande rotatoria che dovrà rendere fluido il traffico tra la ex Mira Lanza e la viabilità della Valpolcevera. Per ultimare questa fase saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità attuale, legate all’allargamento dell’area di cantiere.

Attenzione, via Lepanto non chiuderà ancora al traffico, situazione che viene rinviata così come l’attivazione di un senso unico alternato in via Perlasca. Per adesso, ecco cosa cambia da oggi al 14 aprile 2025.

1. Via Rivarolo nel tratto compreso tra le vie G. Lanza e Lepanto

• limite massimo di velocità veicolare dei 30 km/h

• soppressione delle corsie ciclabili in entrambe le direzioni

• circolazione veicolare a senso unico con moto rotatorio antiorario all’intersezione

Rivarolo/Lepanto: i veicoli provenienti dai vari rami stradali hanno l’obbligo di dare

precedenza nell’immissione in questo flusso circolare.

• divieto di fermata veicolare nel ramo di via Rivarolo che adduce al civico n°47

2. Via Lepanto, nel tratto terminale di levante in prossimità dell’intersezione con Via

Rivarolo

• limite massimo di velocità veicolare dei 30 km/h, direzione levante

Per quanto riguarda la rotatoria limitrofa, la fine dei lavori è prevista entro dicembre 2025, aveva dichiarato recentemente l’assessore all’Urbanistica Mario Mascia.

Un altro aspetto che sta a cuore della cittadinanza, e per il quale non ci sono novità, è la riapertura dei nuovi giardini di via Rivarolo. A meno di un anno dall’inaugurazione sono stati chiusi per lavori di sistemazione.

Il progetto nuova Mira Lanza

Si andrà (almeno) alla seconda metà del 2026 invece per la sistemazione della spianata dove un tempo sorgeva la fabbrica di saponi che aveva come simbolo il personaggio di Calimero.

Lo spazio è stato acquisito da una società di sviluppo immobiliare, Cospe, che realizzerà un centro logistico con un supermercato, uffici e alcuni servizi sanitari privati. Negli ultimi mesi sono state presentate, dal gruppo, alcune variazioni progettuali per semplificare la costruzione degli edifici.

Sempre nei mesi scorsi si erano susseguite anche le voci per la possibile apertura di una nuova Esselunga in area ex Mira Lanza, questo perché Cospe è solita lavorare insieme al gruppo della famiglia Caprotti ma a oggi non è noto quale sarà l’insegna della grande distribuzione organizzata ad aprire un supermercato in un quartiere che ne ha già una decina.